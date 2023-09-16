День неблагоприятный для встреч и бесед: гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на 16 сентября прогнозирует Ракам хорошие результаты в работе. У Весов есть риск поссориться с близким человеком. У Скорпионов есть шанс завести новые знакомства.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Овнов

Овнам может показаться, что работа, которую вы начали на днях, не дает результатов. Но нельзя так просто сдаваться и опускать руки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Тельцов

У Тельцов возникнут проблемы со второй половинкой, если они не научатся выражать чувства. Партнер должен знать о ваших эмоциях – иначе он решит, что вы безразличны.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Близнецов

Звезды расположены таким образом, что сегодняшний день благоприятен, чтобы бросить вредные привычки. Поэтому сегодня удачный день, чтобы бросить курить или употреблять алкоголь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Раков

Раки будут очень активны сегодня, поэтому им удастся добиться хороших результатов в работе. Есть шансы, что руководство предложит повышение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Львов

Львам стоит сегодня обдумать идею нового интересного и перспективного проекта. Звезды настроены хорошо, поэтому руководство может одобрить ваши планы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Дев

Чувствуется, что Девы немного потерялись в этой жизни и забыли о своих истинных приоритетах. Подумайте о том, каковы истинные ваши ценности.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Весов

У Весов сегодня очень высок риск ссоры с любимым человеком или на свидании с партнером. Поэтому лучше избегать резких фраз или вообще отменить встречу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Скорпионов

У Скорпионов сегодня благоприятный день, чтобы заводить новые полезные знакомства. Это возможность найти не только идейных друзей, но и бизнес-партнеров.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Стрельцов

Сегодня день будет неблагоприятным для медицинских или косметических манипуляций. Если это было в ваших планах – лучше отменить.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 сентября 2023 года для Козерогов

Козерогам сегодня нужно послушать примету – работа не волк, в лес не уйдет. Отложите дела и займитесь тем, что вам нравится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Водолеев

Водолеев сегодня будут переполнять эмоции, в основном отрицательные. Лучше избегать встреч и общения с людьми, потому что вы слишком токсичны.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 сентября 2023 для Рыб

Астрологи советуют Рыбам рисковать сегодня. Не бойтесь препятствий и следуйте своим целям.