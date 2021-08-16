Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Овнов
В этот день возможны финансовые потери и неудачи. Рисковать и ввязываться в авантюры не стоит, поскольку они могут привести к еще большим неприятностям.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Тельцов
Перед Тельцами в этот день предстанет непростой выбор. Вероятно, вас ждет ситуация, в которой личные интересы могут идти в разрез с рабочими планами.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Близнецов
Чтобы избежать финансового ущерба, Близнецам в этот день надо проявить мудрость. В личной жизни будьте сдержанными и уменьшите свой пыл.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Львов
Представительницы женского пола могут ожидать повышенный интерес со стороны противоположного пола. Астрологи советуют не соглашаться на сомнительные предложения, если вы общаетесь с человеком, которого знаете мало времени.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Дев
В этот день Дев могут подстерегать неудачи, но они не должны выбивать вас из колеи. В течение дня будут положительные моменты. В окружении близких вы найдете поддержку и стабильность.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Весов
День удачен для того, чтобы строить планы на будущее. С близкими сегодня стоит идти на компромисс. Не держите переживания в себе, вы можете обсудить все с хорошим другом.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Скорпионов
Если Скорпионы сегодня будут позитивно настроенными, то успех будет на вашей стороне. Вечером возможны встречи со старыми знакомыми.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Стрельцов
В этот день Стрельцы могут решить старую проблему оригинальным способом. Перед вами откроются хорошие перспективы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Козерогов
Пусть не пугает вас большое количество дел, которые вы сегодня должны выполнить. Весь день Вы будете находиться в хорошем настроении, поэтому все задания будут вам по силам.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Водолеев
Будьте в этот день честными перед собой и многими другими. День подходит для планирования. Действуйте четко по составленному графику.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Рыб
Сегодня Рыбы получат прекрасную возможность вложить выгодно деньги в один проект. Наступает пик вашей карьеры, поэтому не пропустите новые возможности.