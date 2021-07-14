Гороскоп на 14 июля 2021 для Овнов
Овнам в этот день придется заняться делом, в котором вы не слишком компетентны. В таком случае не бойтесь обратиться за помощью к людям, которые лучше разбираются в чем-то, чем вы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Тельцов
Сегодняшний день для одиноких представителей знака сулит знаковые знакомства. Вечер желательно провести в компании близких вам людей.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Близнецов
Близнецам надо взять инициативу в свои руки и не переспрашивать руководство разрешения за каждое незначительное задание. Не бойтесь быть самостоятельными и брать на себя ответственность.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Раков
Не позволяйте другим людям вмешиваться в ваши дела и указывать вам, как правильно поступать в той или иной ситуации.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Львов
Львов сегодня ждет разочарование. В первой половине дня вам позвонит родственник и сорвет все ваши планы. Смиритесь с ситуацией и по возможности перенесите встречу на следующий день.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Дев
Девам надо в этот день принять важное решение. Оно будет касаться вашей личной жизни. Также среда удачна для оплаты счетов в банке.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Весов
В этот день постарайтесь не совершать дальних поездок наедине. Сегодня хорошо заняться саморазвитием и сжиганием старых мостов.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Скорпионов
В этот день Скорпионов ждет важная встреча. Отбросьте все сомнения и переживания, будьте сами собой и тогда все сложится само собой успешно.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Стрельцов
Не тратьте в этот день много сил и энергии на выполнение рутинных дел. Лучше сосредоточьтесь на саморазвитии, ведь совсем скоро вас ждет интересное предложение, для которого вам надо проявить все свои таланты.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Козерогов
Старайтесь не отвлекаться в этот день на незавершенные рабочие дела. Сегодня Козерогам надо в первую очередь обратить внимание на свое здоровье.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Водолеев
Водолеям не стоит в этот день принимать никаких решений сгоряча. Прежде чем прийти к согласию в каком-то вопросе, хорошо подумайте над ним и тогда озвучивайте ответ.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 июля 2021 для Рыб
День удачен для поисков дополнительного источника доходов. Ваши ближайшие друзья могут помочь найти выгодную подработку.