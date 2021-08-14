Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Овнов
С самого утра Овнам надо составить четкий график на день. Таким образом вы сможете достичь всего запланированного на день. Важные встречи хорошо спланировать в первой половине дня.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Тельцов
День не слишком удачный для Тельцов. Несмотря на выходные, вас может побеспокоить руководство с замечаниями касательно вашей работы. Будьте тактичными, чтобы не ухудшить положение.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Близнецов
Близнецам в этот день надо активно браться за дела. Всю рабочую неделю вы имели множество неотложных рабочих задач, поэтому сегодня вам надо решить свои вопросы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Раков
Гороскоп на 14 августа 2021 для Львов
Львам в этот день хорошо пробовать что-то новое. Верьте в свои силы и доверяйте чувствам. Будьте внимательны сегодня при выполнении важных дел.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Дев
Сегодня Девы будут очень продуктивными. С утра вы сможете выполнить много дел, которые сыграют важную роль в будущем.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Весов
В этот день возможны финансовые потери и неприятности. Новые начинания, соглашения и переговоры пройдут для вас успешно.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Скорпионов
Посвятите сегодняшний день активному отдыху и физическим упражнениям. Вечером можете ожидать приятный сюрприз от знакомых.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Стрельцов
Этот день окажется не столь сложным, как вам может показаться, на первый взгляд, впрочем моральная поддержка вам сегодня не помешает.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Козерогов
Козероги будут энергичными, общительными и доброжелательными в течение дня. Отношения с родными улучшатся, поэтому для вас наступит хороший период.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Водолеев
В этот день Водолеям не стоит расслабляться. Держите все под контролем, работайте настойчиво, и тогда добьетесь достойного результата.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 августа 2021 для Рыб
Звезды предостерегают Рыб от покупок, которые вам совсем не нужны. В этот день могут появиться старые проблемы, старайтесь держать себя в руках и решить все спокойно, без излишней эмоциональности.