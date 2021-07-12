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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Овнов

Овнов ждет замечательный день для учебы и умственной работы. Воплощайте желанные замыслы в жизнь, все они обязательно осуществятся.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Тельцов

Тельцы в этот день завоюют расположение окружающих. В работе, бизнесе, дружбе или личных отношениях вы будете пользоваться большим спросом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Близнецов

Близнецов в этот день ждут сюрпризы. Если вы одиноки, то можете легко заводить новые отношения с человеком, который вам нравится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Раков

У Раков появится возможность заработать дополнительные средства. В этот день вы будете испытывать счастье от общения с родными. Вы начнете активно участвовать в семейных делах.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Львов

Прислушайтесь к своей интуиции. В этот день вам придется принять несколько важных решений. Сегодня хорошо заниматься своим внешним видом: посещать парикмахера, косметолога или прийти на тренировку в зал.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Дев

Сегодня Девам надо ценить свое время и не позволять другим отнимать его у вас. Лучше потратьте этот период на саморазвитие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Весов

Сегодня у Весов откроется новый источник энергии, который надо направить в правильное русло. Думайте о позитивном и не бойтесь расширять свое мировоззрение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Скорпионов

Скорпионы сегодня будут делать множество дел одновременно, однако это им не поможет и не принесет никаких результатов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Стрельцов

В понедельник у Стрельцов появится вдохновение и новые силы. Вас ждет значительное продвижение по делам. Вы сможете достичь того, о чем так долго мечтали.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Козерогов

Если вы стремитесь к большому успеху, стоит определиться с принципами и четко выяснить чего желаете и на каких условиях.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Водолеев

Водолеям стоит окунуться в самоанализ. Подумайте над своими ошибками и постарайтесь не повторять их в будущем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Рыб

Рыбам сегодня не рекомендовано рисковать. Оставайтесь на безопасных дистанциях и в комфортной среде. Время для экспериментов еще наступит.