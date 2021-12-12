Гороскоп на 12 декабря 2021 для Овнов
Сегодня у вас есть идеальное время, чтобы подумать над своим будущим, составить план целей и желаний и определиться с тем, каким вы хотите видеть Новый год.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Тельцов
Тельцы встретят на своем пути немало хороших людей. С вами будут любезно общаться и помогут в любых вопросах.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Близнецов
Сегодня Близнецов ждет очень сложный день. Вы и не вспомните когда в последний раз чувствовали себя так морально истощенными. Астрологи советуют отправиться на прогулку и переключиться на приятные вещи.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Раков
Не забывайте благодарить своих родных или просто знакомых людей даже за малейшие безделушки. Знайте, им от этого будет чрезвычайно приятно.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Львов
Не давайте себя в обиду, ведь вы заслуживаете большего. Если вас кто-то в чем-то необоснованно оскорбляет, то попробуйте спокойно все обсудить.
Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Дев
Воскресенье Девам стоит посвятить планированию. Последние дни декабря будут очень насыщенными и активными, поэтому без четкого плана вам просто не обойтись.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Весов
Чтобы достичь желаемого, постарайтесь поверить в свои силы. Не исключено, что сегодня вы найдете интересное увлечение.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Скорпионов
Астрологи обещают Скорпионам яркий и активный день. Вы проведете весело время со своими хорошими друзьями и наберетесь хорошего настроения на всю следующую неделю.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Стрельцов
Сегодня Стрельцы не смогут полноценно отдохнуть, поскольку все время у вас заберут дети и домашние дела.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Козерогов
Астрологи предсказывают Козерогам радостные моменты, которые будут связаны с личной жизнью. Ваши отношения с любимой половинкой значительно улучшатся.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Водолеев
Сегодня Водолеи могут впервые в жизни серьезно поссориться с близким человеком. Эту драму можно быстро решить, если не разжигать глобальный конфликт.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 декабря 2021 для Рыб
Рыбам надо максимально ответственно подойти к решению личных вопросов. Составьте план постепенного решения, иначе можете так и дойти до того, что для вас является таким важным.