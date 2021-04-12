Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2021 года, прогнозирует Близнецам тяжелый день. Читайте гороскоп на 12 апреля 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 12 апреля 2021 для Овнов

Прислушайтесь к своему организму в этот день. По возможности, сдайте анализы, чтобы понять в чем причина вашего ослабления. Вечером давнее дело наконец сдвинется с "мертвой точки".

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Тельцов

Выключите сегодня свой прагматизм и склонность к критике. Вы можете невольно погубить не одну творческую и интересную идею своих коллег.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Близнецов

Понедельник для Близнецов начнется не очень удачно. В первой половине дня вас будут преследовать неудачи и плохое настроение. Вечером позвольте себе расслабиться. Приготовьте новое блюдо, которое поможет вам переключиться и забыть трудный день.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Раков

Ракам не рекомендовано в этот день форсировать события. Не давите на своего партнера, дайте ему возможность разобраться в себе. Такая тактика пойдет на пользу вашим отношениям.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Львов

Первая половина дня для Львов будет несколько сложной. Вы не сможете реализовать себя во многих делах. Ситуация улучшится во второй половине дня. Вам удастся выйти из зоны своего комфорта и начать все сначала.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Дев

Девы сегодня будут очень активными. День поможет продвинуть личные и коллективные интересы. Увлеченность и отличное настроение помогут вам сделать больше, чем вы планировали.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Весов

Весам стоит забыть о застенчивости и робости. Позвольте себе быть оригинальными, раскованными и свободными в высказывании своих мыслей и идей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Скорпионов

Скорпионов в этот день ждут разъезды и интенсивное общение. Общительность позволит вам найти поддержку в близких и коллегах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Стрельцов

Стрельцы в этот день будут озабочены активной самопрезентацией. У вас есть все шансы обратить на себя внимание. Вы напомните о себе не только знакомым, но и человеку, который вам долгий период симпатизировал, но куда-то внезапно исчез из вашей жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Козерогов

Козерогов ждет в этот день много работы, впрочем вы со всем сможете справиться. Во второй половине дня вы получите много положительных впечатлений.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Водолеев

Сегодня прекрасный день для работы в дружной команде. Понедельник – удачный день для внесения изменений в рабочий план.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 12 апреля 2021 для Рыб

День способствует активному виду спорта. Понедельник выдастся продуктивным днем для водителей, менеджеров и тренеров. Вечером займитесь текущими делами, от рабочих процессов лучше отказаться.