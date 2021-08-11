Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Овнов
Если сегодня вы почувствуете, что не способны справиться со своими страстями, то лучше направить их в творчество.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Тельцов
Фортуна сегодня будет на стороне Тельцов. То, что будет происходить в вашей жизни – настоящий подарок судьбы.
Близнеці (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Близнецов
Близнецам стоит быть осторожными относительно всего, за что они будут сегодня браться. Отключите свои эмоции и не позволяйте им брать над вами верх.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Львов
Сегодня Львам захочется быть замкнутыми. Вы будете сосредоточенными, поэтому взамен сможете выполнить много поставленных перед собой задач.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Дев
У Дев сегодня очень благоприятный день для визитов к косметологам, стоматологам или врачам. Если имеете потребность попасть на прием к специалисту – не медлите.
Весі (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Весов
Все денежные дела сегодня будут налаживаться без лишних хлопот, конечно при условии, что вы не будете лениться и ждать легкие деньги.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Скорпионов
Сегодня стоит немного времени провести с близкими. Это поможет расслабиться и восстановить равновесие. Конфликт с родными стоит уладить.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Стрельцов
Стрельцы сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Есть высокие шансы завести разговор на ту тему, которую вам давно не удавалось поднять с близкими.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Козерогов
Козероги сегодня будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Водолеев
Сегодня неблагоприятный день для начала нового дела. Постарайтесь избегать обещаний и ненужных разговоров. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье родных.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 августа 2021 для Рыб
День благоприятен для построения планов на будущее и восстановления дружеских связей, которые окажутся очень прочными. Сегодня вы сможете хорошо отдохнуть и восстановить утраченные силы.