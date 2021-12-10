Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Овнов
Астрологи советуют вам воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать, если не уверены в успехе дел.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Тельцов
Будьте дружелюбны в этот день и получите еще больше, чем есть. Вы наконец-то окажетесь на своем месте.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Близнецов
Астрологи не советуют вам возвращаться в прошлое. Плохие мысли только портят вам настроение. Действительно важно для вас только настоящее.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Раков
Раков ожидает в этот день романтическое свидание. Ваша любимая половинка порадует вас сюрпризом.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Львов
Все свое внимание сконцентрируйте в этот день на незавершенных делах. Если вас завтра ждет дальняя дорога, то найдите время доделать дома то, что давно начали.
Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Дев
Не торопитесь в этот день тратить деньги на большие покупки. Лучше сэкономьте там, где это возможно.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Весов
Весы сегодня будут весь день в позитивном настроении. Вы можете спокойно учиться или работать, а также найдете время на отдых.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Скорпионов
Скорпионов ждет обычный день, который будет наполнен обычными делами и ежедневными обязанностями.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Стрельцов
Из всех вариантов решения проблем выберите самый простой. Не стоит вам усложнять себе жизнь.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Козерогов
Астрологи не советуют вам чем-нибудь хвастаться в этот день. Другие вам могут позавидовать, так что реализовать что-то у вас до конца не получится.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Водолеев
Водолеям не советуют сегодня что-либо кардинально менять. Пусть все остается на своих местах, вы можете только внести небольшие коррективы.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 10 декабря 2021 года для Рыб
Рыбам астрологи не советуют в этот день делать большие покупки, особенно тратя деньги на технику.