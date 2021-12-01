Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2021 года, прогнозирует успешный день для Близнецов. Девам сегодня стоит решать важные вопросы. Читайте гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Овнов

Сегодня Овны имеют все шансы проявить свои организаторские способности. Руководство и коллеги оценят ваши идеи и проект по достоинству.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Тельцов

Тельцы будут чувствовать себя в этот день растерянными. Не все, что вы планировали, вам удастся осуществить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Близнецов

Сегодняшний день даст вам мощный заряд вдохновения и энергии. Мотивируют вас к активным действиям ваши ближайшие друзья и коллеги.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Раков

Раки с сегодняшнего дня захотят много изменений. Астрологи говорят начать первым делом с планирования, а затем приступать к действиям.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Львов

Астрологи советуют Львам не обращать внимание на сны, которые вам приснились. Чем больше вы будете ждать чего-то нехорошего после трактовки сновидения, тем быстрее притянете что-то неприятное в свою жизнь.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Дев

День удачен для решения важных вопросов. Уделите работе и совещаниям первую половину дня. Вечером посвятите время семье и банальному отдыху: посмотрите фильм, почитайте книгу или интересную статью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Весов

Замечательный день для перемен в своей жизни. Выходите из своей зоны комфорта и сделайте в конце года то, чего раньше от себя не ждали.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Скорпионов

В этот день Скорпионы смогут дать своим родным любовь и заботу. Вы наконец проснетесь из долговременной спячки и улучшите свои отношения с дорогими вам людьми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Стрельцов

Рискните в важном деле и не прогадаете. Астрологи прогнозируют вам успех в финансовой сфере. Вас ждет позитивный день, вам будет все удаваться, как никогда.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Козерогов

После тяжелых предыдущих дней вам надо снять стресс искренним разговором с друзьями. Соберитесь на чашечку кофе и прогуляйтесь по любимым местам. Пусть среда станет для вас маленькой пятницей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Водолеев

Сегодняшний день вы запомните надолго. Одинокие представители знака встретят любовь своей жизни. Только не ищите ее повсюду, она сама к вам придет!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 декабря 2021 для Рыб

Рыбы в последнее время засиделись дома. Постарайтесь сегодня выбраться на работу в офис, или хотя бы выделить время на прогулку вечером.