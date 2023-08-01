Кому этот день принесет дополнительный доход: гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

1 августа астрологи советуют сконцентрироваться на работе. Особенно это касается Козерогов, Овнов и Раков, поскольку первый день нового месяца приготовил для них приятный сюрприз.

Представители этих знаков зодиака получат дополнительный доход. Подробный прогноз для всех 12 знаков зодиака читайте дальше на сайте 24 Канала.

К слову Ваш доход значительно возрастет: 3 знака зодиака, которые в августе сменят работу

Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 августа 2023 года для Овнов

Новый месяц начнется для вас с приятных новостей. Вы давно стремитесь к финансовому успеху, поэтому сегодня приблизитесь к своей мечте. Наберитесь терпения и не пытайтесь ускорить события, которые будут проходить 1 августа.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Тельцов

А вот для Тельцов самой большой проблемой в этот день может стать нехватка денег. Не бойтесь попросить помощи у друзей или родных, ведь она действительно необходима вам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Близнецов

1 августа для Близнецов – идеальное время, чтобы начать новое дело. Это может быть то, что вы всегда откладывали на потом. Главное в этот день зря не тратить время и отложить отдых на потом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Раков

Сосредоточьтесь на развитии своих профессиональных и личных навыков. С ответственностью и пониманием отнеситесь к постановке финансовых целей. Важно именно сегодня, 1 августа, подробно расписать свои желания, связанные с финансами, чтобы в ближайшие дни получить дополнительный доход.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Львов

Астрологи советуют вам решиться на кардинальные решения. Если вы давно мечтали переехать в другой город или сменить работу – не сомневайтесь, а смело делайте это 1 августа.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Дев

А Девам стоит быть смелее в отношениях с партнером. Сегодня настройтесь на серьезный разговор и обсудите все, что не нравится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Весов

Звезды советуют вам быть максимально осторожными с операциями по цифрам. Также будьте бдительны при подписании важных документов. Лучше эти дела отложить на другой день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Скорпионов

За работой Скорпионов сегодня будет внимательно следить руководство. Настойчиво и целенаправленно выполняйте все задачи, покажите, что вы действительно ценный работник.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Стрельцов

Любые дела, которые вы начнете сегодня, обречены на успех. Начните день с выполнения важнейших задач.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Козерогов

В августе Козерогам следует приготовиться к переменам. В частности, они будут касаться финансового положения. Не бойтесь принимать рискованные решения, поскольку именно от них зависит ваш успех в сфере доходов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Водолеев

Сегодня Водолеи найдут ответы на важные вопросы. Внимательно наблюдайте за происходящим, а также за поведением своего окружения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 августа 2023 для Рыб

Сегодня вам следует тщательно расписать ближайшую неделю. Звезды говорят, что именно 1 августа вы будете максимально сконцентрированы и сможете определиться со всеми важнейшими задачами правильно расставить приоритетность.