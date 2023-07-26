Ретроградная Венера уже продолжается: почему Козерогам, Девам и Львам нужно быть осторожными

Венера будет двигаться в обратном направлении с 23 июля по 3 сентября. В это время особенно осторожными необходимо быть Козерогам, Девам и Львам.

Эти знаки зодиака могут столкнуться с проблемами личной жизни и на работе. Именно так будет влиять на них ретроградное движение Венеры, отмечает 24 Канал.

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Козерог

Опасайтесь плохого настроения, не упускайте руки, хотя это захочется сделать. Вы можете утратить желание развиваться, работать. Однако не принимайте эмоциональные решения. Прежде чем менять сферу деятельности, все хорошо обдумайте.

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Дева

Во время ретроградной Венеры вы будете испытывать нехватку сил, особенно к физическому труду. Это может привести к ухудшению денежного состояния. Чтобы не притягивать к себе еще больше проблем, вам следует несколько дней отдохнуть, набраться сил. Лучше сделать это на свежем воздухе, как можно дальше от суеты города.

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Лев

Вы вполне почувствуете ретроградную Венеру в личной жизни. Из-за эмоционального истощения у вас могут быть ссоры, конфликты с партнером. Старайтесь контролировать себя и в моменте, когда чувствуете злобу, выгорание, побыть наедине. Так вы сохраните отношения и не будете обострять ситуацию.

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