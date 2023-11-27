Эта неделя будет счастливая для 4 знаков зодиака: кто в списке
Последние несколько дней осени и первые зимы могут оказаться очень счастливыми для части людей. Так, астрологи назвали 4 знака зодиака.
Родившиеся под этими созвездиями будут прыгать от счастья. Неделя будет хорошей и удачной у Скорпионов, Раков, Овнов и Водолеев, передает 24 Канал.
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Скорпион
Эта неделя будет очень продуктивной и интересной. Может быть, вы получите кругленькую сумму за свои старания. Кроме того, сможете наконец-то расслабиться.
Гороскоп для Скорпионов
Рак
На этой неделе вам следует решиться на то, что давно откладывать. Отбросьте переживания: все получится. Звезды прочат, что вы будете на седьмом небе от счастья.
Гороскоп для Раков
Овен
Вас ждет пополнение. Может быть, станете отцом или мамой. Этот день будет самым счастливым в жизни.
Гороскоп для Овнов
Водолей
За что бы ни взялись на этой неделе, все пойдет как по маслу. Так что не сидите сложа руки. Начните воплощать мечты в реальность.
Гороскоп для Водолеев