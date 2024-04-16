На этой неделе 3 знака будут принимать неожиданных гостей: кому постучат в дверь

Уже на этой неделе три знака зодиака будут принимать неожиданных гостей. Эта встреча принесет положительные эмоции.

Рак, Стрелец и Водолей, приготовьтесь встречать гостей. Уже совсем скоро они появятся на вашем пороге, пишет LifeStyle 24.

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Рак

Впереди неожиданный приход гостей в ваш дом. Это могут быть друзья, родственники или коллеги. Поэтому приготовьте что-то вкусненькое и весело проведите время.

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Стрелец

На этой неделе будете принимать неожиданных гостей. Они могут оказаться старыми друзьями или еще кем-то, кого давно не видели. Важно буду гостеприимными и открытыми.

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Водолей

Ожидайте неожиданных гостей на этой неделе. Вероятно, это будут друзья, которые хотят встретиться на кофе или просто пообщаться.

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