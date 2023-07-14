Позаботьтесь о здоровье и избегайте конфликтов: 5 знаков зодиака, которым следует быть осторожными

В ближайшие дни представителям сразу нескольких знаков следует быть очень осторожными. Возможны неприятные ситуации. Кроме того, нужно позаботиться о самочувствии.

Независимо от того, речь идет о физическом здоровье, эмоциональной устойчивости или отношениях, следующие 5 знаков должны быть особенно осторожны, пишет 24 Канал. Проверьте, нет ли в списке именно вас.

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Овен

Родившиеся под созвездием Овна являются энергичными и независимыми. Однако их решительность и самоуверенность могут привести к конфликтам. Вам следует учитывать чувства других, а не просто действовать на основе собственных желаний.

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Рак

Представители его знака очень чувственны и эмоциональны. Их легко ранить. Раки сильно реагируют на критику. Кроме того, их добротой могут воспользоваться другие. Так что нужно быть осторожными.

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Гороскоп для Раков

Лев

Львы очень самоуверенные. Впрочем, часто это может им повредить. Надо научиться быть более терпеливым и учитывать мнение важных людей.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Скорпионам следует быть очень осторожными. На этой неделе есть вероятность неприятных ситуаций, которые могут нанести вред вашей репутации и отношениям с близкими. Будьте осторожны в общении и избегайте конфликтов.

Гороскоп для Скорпионов

Весы

Весы, будьте осторожны и позаботьтесь о своем здоровье. Вам нужен отдых. Не пренебрегайте сном и не перенапрягайте себя.

Гороскоп для Весов