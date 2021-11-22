Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака, прогнозирует для Тельцов новые возможности. Ракам следует обратить внимание на финансы. Читайте гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Овна

Если вы поставите перед собой на этой неделе масштабные цели и задачи, следует все четко распланировать и начинать уже действовать. Доходные дела будут удаваться очень хорошо, можете даже подыскать дополнительную работу.

Астрологи советуют отдых и отпуск пока отложить, ведь он будет, как никогда, неуместным. Этот период благоприятен для завершения всех дел и выхода из зоны комфорта. Чем больше вы будете стараться – тем больше получите.

На выходных вы будете особенно вдохновенными. Вы можете заняться творчеством, посетить культурные места, встретиться с близкими друзьями. Субботу рекомендовано посвятить домашним заданиям и навести порядок в доме.

Благоприятный день: 23 ноября

Неблагоприятный день: 27 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Тельца

Перед Тельцами на этой неделе откроются новые возможности, от вас требуется только умение увидеть и правильно применить. Начните полагаться на себя и не ждать помощи со стороны. Станьте владельцем всего, что с вами происходит. Только вы можете решить, как дальше сложится ваша жизнь.

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У одиноких представителей знака есть все шансы завязать серьезные отношения. Несмотря на загруженность на работе, находите время и на личную жизнь, и на отдых. Чтобы отношения сложились успешно, вам нужно завязать с прошлым. Только тогда вы увидите, как вам легко и спокойно оттого, что вас ничто не тянет назад.

Выходные можете провести дома. Это время удачное для полного релакса и восстановления. В воскресенье вы можете встретиться со своими близкими друзьями, которые помогут вам зарядиться хорошим настроением.

Благоприятный день: 23 ноября

Неблагоприятный день: 27 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Близнецов

На этой неделе Близнецы будут заниматься развитием финансовых возможностей и обустройством своего дома. Не пытайтесь интегрировать на этой неделе все важные дела, ведь вам будет сложно сосредоточить свое внимание на всем. Разбирайтесь прежде всего с саміми важными вещами.

Те Близнецы, которые привыкли добиваться результата, полагаясь только на себя, смело продвигайтесь вперед, поскольку на этой неделе никакие препятствия не смогут вас остановить.

На выходных вы будете в поиске вдохновения. Помогут вам настроиться на положительную волну ваши любимые занятия. Любую работу рекомендуется отложить. Попытайтесь провести выходные дни со своей семьей, ведь в последнее время вы слишком много уделяете времени рабочим делам.

Благоприятный день: 25 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Рака

Ракам следует обратить внимание на этой неделе на финансовую составляющую. Вы слишком много тратите денег на вещи, которые вам совсем не нужны. Чтобы лучше подойти к этому вопросу и понять, куда идут ваши средства, постарайтесь записывать все расходы в заметки, а затем анализировать свои расходы.

Если вы захотите сменить имидж – можете даже не переживать за результат. Астрологи говорят, что этот период лучше всего подходит для стрижек, покраски или обновления гардероба.

Научитесь на этой неделе контролировать свои эмоции. Иногда вы бываете слишком вспыльчивыми, провоцируя конфликт с родными. Исходные удачные для переоценки ценностей и исправления ошибок.

Благоприятный день: 22 ноября

Неблагоприятный день: 27 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Льва

Неделя для Львов будет двусмысленной. С понедельника по среду вы будете находиться в хорошем и приподнятом настроении, а уже с четверга ваше эмоциональное состояние будет нестабильным. Легкая депрессия будет сопровождаться легкой усталостью, апатией к любому делу и даже нежеланием что-либо изменить.

Астрологи говорят, что лучше с плохими эмоциями вам поможет справиться полноценный отдых, но при условии, если вы перестанете сидеть постоянно в соцсетях. В какой-то степени именно такая виртуальная жизнь наводит на вас печаль, когда вы начинаете сравнивать себя с другими.

На выходные не обременяйте себя дополнительной работой, когда будете наверстывать упущенное, ведь можете еще больше устать. Дни подходят для составления плана и расстановки приоритетов. Все важные дела и задачи попробуйте выполнить на следующей неделе.

Благоприятный день: 22 ноября

Неблагоприятный день: 27 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Девы.

Начало недели удачное для шопинга. Составьте список одежды, которую вам необходимо купить и можете отправляться на поиски вещей. Не жалейте денег, ведь все, что вы приобретете, будет вам долго служить.

Несмотря на не совсем удачную погоду, старайтесь выходить каждый день из дома на небольшую прогулку. Нахождение на свежем воздухе повысит общий тонус организма, улучшит работу сердца и легких и повысит иммунитет.

В выходные вы сможете полноценно отдохнуть. Используйте свободные от работы дни на полную. Ваша организованность поможет вам быстро разобраться со всеми важными делами позже.

Благоприятный день: 28 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Весов

В начале недели Весов ожидает новое знакомство. На первый взгляд, одиноким представителям знака оно не будет обещать ничего серьезного, впрочем, впоследствии имеет все шансы перерасти в романтические отношения.

Постарайтесь не вмешиваться в какие-либо споры и недоразумения, которые возникнут у вас между коллегами. Все рабочие процессы можно легко сгладить, если не делать из мухи слона. Не воспринимайте слишком близко критику или замечание.

Ваши идеальные выходные будут состоять из спорта и прогулок. Ваше здоровье зависит не только от эмоционального и ментального состояния, но и от физического. Тренировка и прогулка по любимым местам подарят вам отличное настроение.

Благоприятный день: 23 ноября

Неблагоприятный день: 28 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы смогут реализовать свой творческий потенциал, преодолеть жизненные стрессы и продуктивно и плодотворно работать над рабочими проектами. По всей вероятности, что у вас может возникнуть финансовый кризис, впрочем совсем скоро деньги снова придут к вам в руки в виде увеличения зарплаты или премии.

В общем, период благоприятный для получения новых знаний. У вас будет хорошо проходить любое обучение. Также время удачное для спорта. Астрологи советуют даже обратить внимание на зрение. После рабочего дня у компьютера, дайте своим глазам расслабиться.

Выходные будут богаты знакомствами и интересными встречами. По прогнозам астрологов, это время вам запомнится надолго. Творческие натуры могут провести вечера за планированием смелых идей и новых целей.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 26 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Стрельца

Стрельцов на этой неделе ждет много рабочих задач. Старайтесь избегать безынициативности и неуверенности в себе. Все рабочие дела принесут вам выгодные дивиденды. Также вам следует обратить внимание на личные отношения. Обсудите с любимой половинкой все темы, которые вас давно волнуют.

Не забывайте о собственном здоровье. Если чувствуете какое-то недомогание – обратитесь к врачу. Вторник – не самый лучший день для финансовых вопросов. Не вкладывайте деньги, если сомневаетесь.

У вас появится дополнительная мотивация и уверенность во всем, к чему вы беретесь. Выделите время в субботу или воскресенье на покупки. Шоппинг принесет вам массу положительного настроения.

Благоприятный день: 23 ноября

Неблагоприятный день: 28 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Козерога

На этой неделе уделите больше внимания вашим семейным делам и общению с близкими. Также период обещает быть благоприятным в финансовом плане, не исключены дополнительные поступления.

Новая неделя для Козерогов – период открытий и познаний. Вы можете строить планы и готовиться к перспективной деятельности. Среда удачна для продвижения давних идей. Этот период также удачен для первых шагов по достижению важных целей.

Выходные уделите своей семье. Больше времени проводите с родными, ведь именно в эти дни им понадобится ваше внимание и поддержка.

Благоприятный день: 23 ноября

Неблагоприятный день: 24 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Водолея

В начале недели постройте планы и принимайтесь за дело. Вы сможете достичь многого, если не будете лениться. При необходимости вы всегда можете попросить поддержки у своих близких. Четверг – удачный день для общения с профессионалами, которые подскажут вам, куда двигаться дальше.

Астрологи говорят, что вы можете доверять в этот период своей интуиции, которая вас не подведет. Слушайте себя и собственное сердце. Подсказки со стороны других людей могут вас только сбить с толку.

На выходных постарайтесь завершить все неотложные дела и не откладывайте ничего на потом, иначе в какой-то момент задач станет так много, что вы не сможете с ними вовремя справиться.

Благоприятный день: 26 ноября

Неблагоприятный день: 27 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 года для Рыб

У Рыб на этой неделе может появиться желание кардинально изменить свою жизнь: переехать в другую страну, найти новую работу, расстаться со своей половинкой. Астрологи советуют хорошо подумать над своим решением, ведь после такого импульсивного решения вернуть все вспять будет очень сложно.

Период для рыб окажется затратным. Вам придется выложить немалую сумму на неотложные вещи, впрочем, не переживайте, ведь в скором будущем вам удастся все компенсировать. Ближе к выходным вам предстоит приятный сюрприз.

Вспомните о друзьях, с которыми вы давно не виделись. Пригласите их на встречу. В этот период лучше отдать предпочтение пассивному отдыху.

Благоприятный день: 22 ноября

Неблагоприятный день: 24 ноября