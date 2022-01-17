Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 года для всех знаков Зодиака, прогнозирует Ракам интересный период. Скорпионам придется изменить свои планы. Читайте гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 года для всех знаков Зодиака.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января​ 2022 для Овна

Астрологи не советуют Овнам на этой неделе акцентировать внимание на второстепенных вещах. Поставьте перед собой четкие цели и уверенно двигайтесь. С понедельника по среду вы получите выгодное предложение, от которого не следует отказываться. Эта неделя удачна для откровенных разговоров с любимой половинкой. Не бойтесь спокойно выразиться и донести свои чувства.

Не позволяйте себе слабости. Помните, что вы можете "свернуть горы", если только у вас будет четкое желание и твердая вера в себя. Ваши родные и друзья будут вас во всем поддерживать.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 22 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Тельца

Тельцам на этой неделе рекомендовано посвятить свое время делам. Астрологи говорят, что чем больше задач вы выполните, тем больше вы будете удовлетворены собой. Если несколько дней будете ощущать апатию или истощенность, вам не помешает пропить курс витаминов для восстановления жизненного тонуса.

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Выходные посвятите физической нагрузке, однако перед этим откажитесь от всех вредных продуктов. Вам следует составить меню на неделю на основе сбалансированного питания. Лишь после того, как вы восстановите здоровый рацион, получите тело своей мечты.

Благоприятный день: 21 января

Неблагоприятный день: 17 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Близнецов

Астрологи предостерегают Близнецов не игнорировать ситуацию, которая происходит вокруг вас. Если вы видите, что что-то идет не так, начните принимать немедленные меры, а не ждите когда все пройдет само собой. В общем, самые большие проблемы будут наблюдаться в личной жизни. Если вы не решились поставить точку еще до Нового года, вам никто не мешает это сделать сейчас.

У вас на этой неделе будут очень часто наблюдаться перепады настроения. Постарайтесь себя утешать тем, что доставляет удовольствие: книга, фильм, прогулка с друзьями, медитации и т.д.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 22 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Рака

Раков ждет интересный период. Судьба подарит вам насыщенный период, который зарядит вас энергией и вдохновением на несколько недель. Астрологи говорят, что в этот период Раки покинут свою зону комфорта и сделают что-нибудь необычное. Удачный проект даст вам понять, что ваши страхи можно легко преодолеть, если приложить хотя бы какие-то усилия.

Вы будете очень усердными. Все ваши планируемые дела вы хорошо выполните и даже запланируете новые не менее интересные задачи для себя. Одинокие представители знака имеют все шансы познакомиться с интересным человеком.

Благоприятный день: 17 января

Неблагоприятный день: 22 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Льва

Благодаря упорному труду Львы на этой неделе могут приумножить свой капитал. Дополнительные средства вы можете отложить, или потратить на желаемую покупку. Астрологи советуют тратить деньги в первой половине недели. В этот период вам следует посвятить время планировке. Четкий график поможет вам двигаться в правильном направлении и не упустить важных моментов.

Львов в течение недели ждет несколько приятных встреч. Между тем не исключено знакомство с влиятельными людьми, которые в будущем смогут вам помочь. На выходных посвятите время медитациям и спорту. Вам нужно восстановить физическое и духовное состояние.

Благоприятный день: 21 января

Неблагоприятный день: 20 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Девы

Девы на этой недели могут не оценивать некоторые уступки, которые для них делают другие, постарайтесь ценить чужую доброту к вам. Если в какой-то период вы будете находиться в удрученном настроении, ограничьте свое общение с людьми. В этот период побудьте наедине со своими мыслями. Вероятно, неделя не совсем подходит для активных действий, впрочем, сидеть без дела не стоит.

Уделите время домашним делам и монотонным задачам, не требующим особого внимания. Не нужно ни в коем случае делать несколько дел одновременно, поскольку достаточно легко расфокусируете свое внимание и потеряете запал к работе.

Благоприятный день: 17 января

Неблагоприятный день: 21 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Весов

Весы на этой неделе сделают все возможное, чтобы улучшить свою жизнь. Вы будете четко ориентированы на положительный результат, поэтому все ваши действия будут решительными и взвешенными. В течение недели Весов ждет много знакомств. Вам удастся хорошо наладить рабочий процесс и вычеркнуть из списка несколько выполненных задач.

Период удачен для финансового планирования. Распишите все свои расходы на месяц, чтобы видеть, куда идут деньги и контролировать свой бюджет. Суббота – удачный день для шопинга, а вот в воскресенье можете отправиться в гости к друзьям, с которыми давно не виделись.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 22 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Скорпиона

Скорпионы в начале недели будут вынуждены перестроить свои планы. Ничего критического не произойдет, вам просто придется изменить вектор и уделить больше времени не домашним потребностям, а рабочим. В этот период вас ждут незапланированные встречи и непредсказуемые события, которые все изменят.

Также в этот период вам следует разобраться с проблемами, касающимися вашего здоровья. Можете записаться на массаж, если вас беспокоит спина или на прием к стоматологу, если долгое время чувствуете боль в зубе.

Благоприятный день: 17 января

Неблагоприятный день: 18 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Стрельца

Астрологи не рекомендуют Стрельцам в начале недели заниматься спортом, поскольку возможны травмы, хоть и не значительные. Запланированные вами покупки будут удачными, впрочем, слишком ими не увлекайтесь, ведь вам еще нужно отложить некоторые деньги на будущий отпуск. На работе все будет спокойно, без лишних нагрузок.

На выходных постарайтесь больше времени уделить своей семье. Посвятите время общему отдыху. Проведенный вместе период подарит вам хорошие эмоции.

Благоприятный день: 17 января

Неблагоприятный день: 22 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Козерога

Неделя неблагоприятна для кардинальных изменений в рабочей сфере. Нерешенные проблемы в семье могут повлиять на ваши профессиональные качества. Период подходит для маленьких дел. Постарайтесь выполнять в этот период монотонные задачи, на которые у вас всегда не хватало времени. Ближе к выходным ваше моральное состояние улучшится.

Козероги найдут новые знакомства. Вы будете открыты к общению, так что можете найти в сети или в реальной жизни своих единомышленников. Суббота и воскресенье – удачные дни для отдыха и перезагрузки. Смело можете отправляться на прогулку по новому городу или запланировать поездку в горы.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 21 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Водолея

Астрологи на этой неделе прочат Водолеям благоприятный день. Вы будете идти по намеченному пути и выполнять все, что запланируете. Прислушайтесь к себе и поступайте так, как считаете нужным. Одиноких представителей знака ждет затишье, а вот семейным парам предстоит в этот период важный разговор, который расставит все точки над "i".

Водолеи могут на этой неделе завоевать расположение коллег и похвалу от руководства. В свободное время двигайтесь больше и занимайтесь спортом, постарайтесь поддерживать свое физическое здоровье на постоянной основе.

Благоприятный день: 23 января

Неблагоприятный день: 19 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для Рыб

Астрологи советуют Рыбам на этой неделе выйти из своей зоны комфорта. Сделайте свою жизнь более активной и насыщенной. Чтобы найти гармонию в себе – перестаньте критиковать людей. Постоянное обсуждение других наносит удар по вашей самооценке, добавляет неуверенности в себе и становится причиной многих комплексов.

Выходные проведите легко. Не заставляйте себя делать то, чего вам не хочется. Сделайте паузу по рабочим делам и наслаждайтесь спокойствием: занимайтесь йогой, медитируйте, читайте, смотрите фильмы или выделите время на свое хобби.

Благоприятный день: 22 января

Неблагоприятный день: 17 января