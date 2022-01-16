Редакция LifeStyle24 подготовила вам гороскоп о личной жизни. Чем на этот раз удивят ваши отношения и будет ли в жизни романтика – читайте любовный гороскоп на неделю.

Интересно Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: какой будет ваша личная жизнь

Любовный гороскоп на неделю

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп для Овна на неделю 17 по 23 января 2022

На этой неделе Овны будут чувствовать эмоциональную нестабильность в отношениях. Ваше настроение будет изменчивым, и из-за этого будут возникать ссоры и споры. Только вместе вы можете это преодолеть. Обсудите все вопросы и признайтесь в своих чувствах. Астрологи предполагают, что в скором времени ваши отношения выйдут на новый уровень, а интимная жизнь будет на высоте.

В то же время одинокие Овны, ищущие любви, скорее всего, в ближайшие дни встретят очень особого человека. Ваша жизнь будет полна флирта и сюрпризов. Но о серьезных отношениях пока думать рано.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельца на неделю 17 по 23 января 2022

Любовная жизнь Тельцов в ближайшее время будет динамичной и напряженной. Вам придется столкнуться с некоторыми проблемами, но если ваш союз крепок, то ничто не сможет его разрушить. Конец недели принесет вам спокойствие и гармонию, а впереди вас ждут приятные сюрпризы.

Одинокие Тельцы на этой неделе могут создать новые отношения, но для этого вам нужно быть открытыми и доверять другим. Оставьте прошлые отношения позади и сделайте следующий шаг к человеку, который вам давно нравится.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 17 по 23 января 2022

На этой неделе любовная жизнь Близнецов немного расстроит вас. Ведь ваш партнер во многом не соглашаетесь с вами. Астрологи советуют не спешить узаконивать свои отношения. Лучше дайте своей любви достаточно времени, чтобы постепенно развиваться и ищите общие хобби.

А одиноким Близнецам не нужно быть пассивными. Вскоре вы встретите важного человека, который заставит вас снова поверить в любовь. Возможно, это окажется кто-нибудь из вашего окружения. А ведь иногда тот, кого мы ищем, уже очень близко.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Рака на неделю 17 по 23 января 2022

В начале недели любовная жизнь Раков будет складываться неотразимо. Вы сможете улучшить личную жизнь, ведь будете чувствовать себя прекрасно и иметь хорошее настроение. Это положительно отразится на отношениях. Вы очаруете партнера, так что ждите много романтики и страсти.

Одинокие Раки также получат положительное влияние на личную жизнь – звезды помогут вам найти любовь. Но не торопитесь с серьезными отношениями, все должно развиваться постепенно.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп для Льва на неделю 17 по 23 января 2022

На этой неделе Львам нужно идти к своему счастью и не обращать внимания на советы других. Наладить личную жизнь получится, если будете прислушиваться к себе. Если вы будете следовать своим мечтам, ваш партнер будет поддерживать вас. И тогда отношения наладятся, и вы будете счастливы.

Одиноким Львам следует быть бдительными и обращать внимание на свое окружение. Возможно, среди ваших знакомых есть человек, который имеет к вам настоящие чувства любви. К тому же, иногда дружба может перерасти во что-то гораздо серьезнее.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Девы на неделю 17 по 23 января 2022

На этой неделе Девы переживут несколько прекрасных моментов вместе со своим партнером. В конце недели вы можете столкнуться с проблемами, но не нужно волноваться, потому что вы сможете быстро и легко их решить. А ваша поддержка и вера во вторую половинку придаст ему/ей сил. И отношения станут еще крепче.

В то же время одинокие Девы смогут обрести свою любовь только тогда, когда будут меньше всего этого ждать. Возможно даже во время поездки по делам. Итак, не зацикливайтесь на поиске партнера, а живите своей жизнью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов на неделю 17 по 23 января 2022

Эта неделя решит все проблемы в любовной жизни Весов. У вас будет возможность поговорить, прежде чем принимать какие-либо решения. Главное – доверяйте друг другу и чаще говорите об отношениях. Тогда все будет складываться отлично. Звезды будут благосклонны к представителям этого знака Зодиака, но все в ваших руках.

А одинокие Весы на этой неделе могут принять необычное для себя решение. Возможно, вы захотите начать новые отношения с кем-то, кто уже давно вам нравится. Но не торопитесь с действиями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 17 по 23 января 2022

Отношения Скорпионов на этой неделе будут напряженными, поэтому стоит пытаться контролировать свои эмоции. И всегда ищите компромиссы. С течением времени вы увидите перспективы в отношениях. Перестаньте не доверять партнеру и чаще признавайтесь в любви.

Одинокие Скорпионы приблизят шансы обрести любовь. У вас есть ожидания относительно партнера. Потому слушайте свое сердце и не ведитесь на флирт других. Теперь лучше займитесь своей жизнью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 17 по 23 января 2022

Личная жизнь Стрельцов на этой неделе будет сбалансированной, а ваши отношения получают положительную энергию. Покажите второй половинке, как сильно вы его/ее любите, или устройте романтический вечер. Помните, что вы сами можете сделать свои отношения лучше, а партнера – счастливым.

Одиноким Стрельцам нужно сделать перерыв, чтобы восстановиться. На этой неделе вы будете проводить много времени с друзьями и это поможет вам найти гармонию в себе. К тому же ваша коммуникабельность будет способствовать новым знакомствам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерога на неделю 17 по 23 января 2022

Эта неделя будет очень важной для любовной жизни Козерогов. Наконец-то вы сможете решить все проблемы, которые вызывали неприятности. Вам удастся найти баланс между работой и личной жизнью. Возможно, вы решите составить общие планы на будущее или решите жениться.

Одинокие Козероги познакомятся со многими людьми, которые вызовут у вас разные эмоции. Может быть, среди них будет ваша вторая половинка. Но не торопитесь начинать серьезные отношения, сначала надо поближе узнать друг друга.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолея на неделю 17 по 23 января 2022

Любовная жизнь Водолеев тоже будет складываться прекрасно. Вы еще больше сблизитесь со второй половинкой и это улучшит ваши отношения. Но к концу недели может начаться непростой период. Не забывайте уделять время партнеру и больше говорите об отношениях. Только так вы сможете их улучшить.

Одинокие Водолеи в ближайшие дни смогут расширить круг общения и встретят замечательных людей. Сейчас самое время признаться в любви человеку, который вам действительно нравится.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на неделю 17 по 23 января 2022

На этой неделе Рыбы, если захотят иметь стабильные отношения, должны быть гибкими и прислушиваться к партнеру. Вместо того чтобы вести себя упорно и спорить, вам следует расслабиться и уделить свое время второй половинке. Обсудите, что вас не устраивает и найдите компромисс.

А одиноким Рыбам не следует искать вторую половинку. Любовь найдет вас в самый неожиданный для вас момент. В это время вы почувствуете, что влюбились. А кто это будет – знакомый или незнакомый человек – покажет время.