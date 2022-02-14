Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака советует Ракам всерьез задуматься над своим будущим и начать действовать уже сейчас. Девам надо сменить обстановку вокруг себя, чтобы произошли определенные изменения. Читайте гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Овна

Овны этой недели имеют прекрасную возможность успеть сделать все, что не смогли раньше. Для четкого видения ситуации, составьте поэтапный план своих действий. Понедельник – отличный день, чтобы найти новый источник доходов и улучшить свое материальное положение. Астрологи отмечают, что в течение недели для вас откроется перспектива в карьерном росте.

Также в вашей жизни могут произойти изменения в личной жизни. Вас ждет много событий, встреч и знакомств. В целом период станет для вас отличной платформой для профессионального совершенствования, поэтому сосредоточьтесь на том, что лучше всего у вас получается. Все ваши старания будут оценены руководством.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Тельца

Астрологи советуют Тельцам начать неделю с составления плана. Выходите в этот период из своей зоны комфорта: смените имидж, запишитесь в спортзал, начните учить новый для вас иностранный язык, посещайте места в которых никогда не были. Время посвященное самообразованию удачно скажется на вашем самочувствии. Вы будете довольны от того, что узнали много полезного за короткий период.

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На выходных можете отправиться в небольшое путешествие, которое подарит вам незабываемые эмоции. Если же у вас возникнет потребность в уединении – не игнорируйте ее. Побудьте дома, отдохните и занимайтесь исключительно тем, что вдохновляет вас и дарит хорошее настроение.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Близнецов

Близнецов ждет непредсказуемая неделя. У вас могут возникнуть проблемы в семье и на работе. Постарайтесь не впадать в панику, а трезво оценить ситуацию и подумать над тем, каким образом вам стоит все уладить. Астрологи говорят, что в этот период вас ждет немалый расход средств на погашение кредита и оплату личных нужд.

Вероятно, вы потеряете свой интерес к работе, вам захочется больше времени уделять собственным делам и проводить больше времени с родными. Плохое настроение вам смогут улучшить ваши хорошие друзья и прогулка. Не засиживайтесь дома, выходите гулять, чтобы развеять все плохие мысли. Черная полоса жизни оставит вас совсем скоро.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 14 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Рака

Астрологи призывают Раков перестать жить одним днем. Вам надо побеспокоиться о своем будущем. Сделайте все для того, что этот год стал для вас действительно значимым, а не таким, как все предыдущие. Перестаньте постоянно планировать, начните осуществлять желаемое маленькими, но уверенными действиями. Отпускайте из своей жизни людей, которые не верят в вас и ваши возможности.

Чтобы достичь большего, вам надо покинуть свою зону комфорта. Начните заниматься тем, чего раньше не делали. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми. Таким образом вы увеличите свой круг знакомых, которые впоследствии имеют все шансы стать вашими друзьями.

Благоприятный день: 14 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Льва

Не падайте духом, если ваши планы на этой неделе не реализуются. У вас есть все возможности, чтобы сделать то, что действительно для вас является очень важным. Не бойтесь находить новые пути в реализации своих желаний и внедрять оригинальные способы решения проблем. В определенные моменты вам будет сложно, но вы справитесь.

Астрологи говорят, что в вашем окружении есть люди, которые вам очень завидуют. Постарайтесь на некоторое время ограничить с ними общение. Кроме этого, не стоит никому рассказывать о своих планах даже близким друзьям. Держите все в себе, поделиться можете уже готовым результатом своей работы.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 20 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Девы

На этой неделе Девам надо менять обстановку. Вы слишком долго сидите на одном месте, поэтому для разнообразия начните что-то менять вокруг себя. Астрологи говорят, что вас ждут в этот период немалые загрузки рабочими делами, но не забывайте о выполнении домашних нужд. Уделяйте меньше времени мелким делам и больше сосредотачивайтесь на важном.

Держите свой фокус внимания на будущем. Совсем скоро в вашей жизни начнется интересный период, и период благоприятен для того, чтобы осознать, что именно вам нужно в жизни. В конце недели избегайте долгов. Внимательно следите за финансами и не тратьте лишнего.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 18 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Весов

Весы на этой неделе имеют все шансы поднять свою самооценку. Вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, чем обычно. Помогут вам в этом коллеги и руководство, которые обратят внимание на ваши успешные проекты и на ту работу, которую вы проделали, чтобы добиться желаемого результата.

Астрологи говорят, что несмотря на загруженность Весов, им все же стоит больше времени уделять своей семье. Также в конце дня сделайте анализ событий и вашего вклада в развитие дела, и в случае необходимости корректируйте их так, чтобы не повторять своих прошлых ошибок.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе будут особенно уязвимыми. У вас есть высокий риск подхватить вирус, поэтому по возможности ограничьте все контакты и постарайтесь не гулять в людных местах. Астрологи советуют вам обратить внимание на питание и физические упражнения. Вам надо восстановить здоровый рацион и начать больше заниматься спортом.

Ближе к выходным вы будете полны сил и энергии. Вы легко справитесь со всеми делами и даже найдете время для собственных нужд. В пятницу ожидайте замечательную весть по увеличению вашей зарплаты. Если есть желание приобрести какую-то дорогую вещь, можете уже спокойно откладывать на нее деньги.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 19 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Стрельца

У одиноких Стрельцов на этой неделе есть возможность познакомиться с противоположным полом. Астрологи говорят, что ваше общение довольно быстро перерастет в серьезные отношения. На этой неделе вы будете быстро принимать решения и сможете решить немало вопросов. Среда и четверг – благоприятные дни для переговоров и заключения контрактов.

На выходных вырастут ваши творческие качества. У вас появятся новые интересы и идеи, вы захотите полностью изменить сферу своей деятельности и начнете активно действовать над всем, что вас заинтересует. Дни благоприятны для искренних разговоров с хорошими друзьями, а вот тех людей, которые отдаляются от вас – не стоит держать возле себя.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 14 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Козерога

Козерогов ждет активное общение, деловые командировки, новые знакомства и создания интересных проектов. Руководство будет удовлетворено тем, как вы проявляете себя в рабочих моментах. Вполне возможно, что кроме зарплаты вас порадуют неплохой премией. Дома уделяйте время общению со своими родными. Вам надо обсудить важные вопросы, которые вас беспокоят уже длительный период.

Станьте автором своей жизни и не позволяйте возможностям или судьбе скорректировать все так, как вам совсем не хочется. Не ждите ни от кого одобрений, а действуйте по своей воле. Как только вы включите турборежим, ваша жизнь заиграет новыми красками.

Благоприятный день: 14 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Водолея

На этой неделе Водолеи будут наблюдать за собой меняющееся настроение. Утром вы будете полны сил и вдохновения, впрочем, уже к вечеру ваш пыл угаснет, и вам не захочется ничего, кроме лежания. Не стоит себя заставлять что-то делать, если у вас нет настроения, позвольте себе немного отдохнуть, но не затягивайте с депрессивным состоянием надолго.

Чтобы наладить контакт с самим собой, попробуйте выйти из своей зоны комфорта. Начните заниматься теми делами, которые вы всегда откладывали. Как только вы начнете видеть первые результаты, все сдвинется с мертвой точки и вы полностью восстановите свой жизненный баланс.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 14 – 20 февраля 2022 для Рыб

На этой неделе Рыбам покорятся любые горизонты. Если к вам будет подкрадываться страх, гоните прочь дурные мысли. Помните, что у вас все получится. Астрологи говорят, что успех этой недели будет на вашей стороне, а во вторник вас ждет радостное известие от близкого человека. Среда – удачный день для телефонных звонков и решения важных вопросов.

Прислушайтесь в этот период к своей интуиции. С ее помощью вы сможете решить некоторые вопросы, а кое-что отложить на будущее. Не бойтесь высказывать свое мнение и говорить то, что вас беспокоит удачное Время для решения любых минимальных проблем.

Благоприятный день: 20 февраля

Неблагоприятный день: 14 февраля