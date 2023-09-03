Коварные и опасные: 4 знака зодиака, которые чаще всего подло поступают

Не все люди всегда готовы быть щедрыми и добрыми. Некоторые нередко могут прибегать к подлым поступкам. Впрочем, астрологи отмечают, что на это влияет знак зодиака.

Так вот, наиболее подвержены подлости Скорпионы, Козероги, Овны и Девы. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

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Скорпион

Это самый опасный знак зодиака, особенно когда он в гневе. Скорпионы могут быть очень холодными к вам, особенно если вы когда-нибудь их разозлите. Эти люди не боятся ответить самым подлым способом и требуют многих извинений. Скорпионы мстительны, так что лучше не ссорьтесь с ними.

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Козерог

Эти люди постоянно трудятся в поте лица. Они стараются сделать все лучше, в то же время готовы прийти на помощь другим. Впрочем, такие действия могут окончиться несправедливостью для самих Козерогов. Возмущенные они могут поступать подло.

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Овен

Рожденные под этим знаком зодиака прямолинейны. Кроме того, безудержны и импульсивны. Овнов лучше не слить, если не хотите увидеть их агрессию.

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Дева

Чрезмерный перфекционизм Дев может привести к негативным последствиям. Они склонны быть мелочными и придирчивыми. Могут поступать подло для собственной выгоды.

Гороскоп для Дев