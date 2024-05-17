День будет незабываемым: кому из знаков зодиака повезет 18 мая
Астрологи прогнозируют немалую радость для представителей именно этого знака зодиака. Удастся побывать даже на седьмом небе от счастья.
Стрелец, вы настоящий счастливчик. Другие смогут разве позавидовать вашим эмоциям и приятным перипетиям выходного дня, пишет LifeStyle 24.
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18 мая стоит отбросить от себя все негативные мысли и имеющиеся проблемы. Этот день станет одним из незабываемых в жизни. Стоит лишь расставить приоритет: провести время в соответствии с собственным пожеланием или согласиться на необычное предложение, которое поступит из близкого окружения.
Какой бы выбор не сделали, он не будет иметь ноток негативного настроения или угрызений совести в правильности принятия решения. Отдохните и наберитесь новых сил для начала рабочей недели.