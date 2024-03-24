Овны, Близнецы и Девы, например, будут иметь прекрасное настроение, а вот Тельцы будут переживать депрессию. Больше информации – в гороскопе LifeStyle 24.
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Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 24 марта для Овнов
Овны это воскресенье точно полюбят и запомнят. Дело в том, что произойдет очень много приятных событий, которые не дадут скучать ни вам, ни близким.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 24 марта для Тельцов
Тельцов сегодня накроет депрессия. С представителями этого знака зодиака такое стабильно случается раз в месяц. Однако проблему нужно решать.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 24 марта для Близнецов
Близнецы проснутся с отличным настроением. У вас будут силы на все дела, которые запланировали на день. А вечером организуйте себе заслуженный отдых.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 24 марта для Раков
Раки сейчас находятся в очень непонятном состоянии. Астрологи советуют не принимать в этот период важные решения, потому что накличете несчастье.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 24 марта для Львов
Львы решили сделать паузу в отношениях. В последнее время вы со второй половинкой много ссоритесь, поэтому пока нужно побыть порознь.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 24 марта для Дев
Девы посвятят воскресенье только себе. Вам это было нужно, ведь в последнее время график настолько насыщен, что даже нет свободной даты на маникюр.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 24 марта для Весов
Весам сегодня поступит интересное предложение. Астрологи рекомендуют не думать, а сразу соглашаться. Это хорошо повлияет на ваше будущее.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 24 марта для Скорпионов
В последнее время Скорпионам очень скучно. Все друзья разъехались, а проводить время наедине вы не любите. Найдите какое-то интересное хобби.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 24 марта для Стрельцов
Стрельцов сегодня обидят до глубины души. Вы целый день будете думать о том, что услышали от близкого человека, а вечером таки решитесь на разговор.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 24 марта для Козерогов
Козерогам не хватает уверенности в себе, чтобы воплотить заветную мечту в реальность. Она уже совсем близко, поэтому работайте как можно больше.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 24 марта для Водолеев
Недавно Водолеи избавились от одной проблемы. Она не давала жить долгое время. Теперь можете расслабиться и отпустить прошлое.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 24 марта для Рыб
У Рыб не будет нормального выходного. Представители этого знака зодиака проведут воскресенье на работе, поскольку появится много срочных дел.