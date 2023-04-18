Искренняя и преданная любовь: названы 3 знака зодиака, которые отыщут настоящую любовь весной 2023

Три знака зодиака отыщут свою вторую половинку весной этого года. Кому ждет счастье в личной жизни – смотрите ниже.

Астрологи сообщают, что весна этого года станет плодотворной на любовь для трех знаков зодиака. Овны, Тельцы и Рыбы обретут свою любовь, пишет 24 Канал.

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Овен

Представители этого знака зодиака, одинокие зимой, до окончания весны найдут человека, который заставит забиться их сердце быстрее.



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Телец

Тельцы долго находились в поисках настоящей любви. Не прекращайте искать, потому что этой весной астрологи предсказывают вам искреннюю и преданную любовь. Одно из свиданий просто перевернет вашу жизнь с ног на голову.



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Рыбы

В конце апреля и начале мая Рыбы почувствуют бабочки в животе – то, чего не испытывали уже долгое время. Отношения, которые начнутся этой весной, будут одними из самых лучших за все время.



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