Выходной день лучше всего подойдет для планирования досуга и активного отдыха, пишет LifeStyle 24.

Обратите внимание Начнется черная полоса в жизни: 2 знака зодиака, у которых впереди несчастливые дни

Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июня для Овнов

Сегодня стоит обратить внимание на свои финансы. Возможны неожиданные траты, поэтому будьте осторожны с деньгами.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 июня для Тельцов

День будет наполнен положительными эмоциями, а отношения с близкими людьми будут гармоничными. Возможны приятные сюрпризы от друзей или родственников.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 июня для Близнецов

Сегодня вы будете чувствовать себя энергичными и готовыми к новым начинаниям. В личной жизни старайтесь больше времени уделять партнеру.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 июня для Раков

У вас может возникнуть желание уединиться и подумать о важных вещах. Это хорошее время для медитации и самоанализа.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 29 июня для Львов

Сегодня вас ожидают приятные знакомства, которые будут довольно полезными в ближайшем будущем. Проявите себя с лучшей стороны и не бойтесь говорить о сильных сторонах.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 июня для Девы

Сегодня возможны некоторые трудности в личных отношениях. Старайтесь быть терпеливыми и избегать конфликтов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 июня для Весов

Поищите для себя книгу, которая поможет найти ответы на вопросы, которые давно волнуют. Считайте, что это подсказка от вселенной.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 июня для Скорпионов

Встретьтесь с давними друзьями. Вспомните веселые истории прошлого и, возможно, организуйте совместный отдых, чтобы вдоволь насладиться приятной компанией.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 июня для Стрельцов

Сегодня вас ожидает много домашних дел. Проявите терпение и доведите все задачи до конца.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 июня для Козерогов

Приятный вечер за бокалом вкусного вина непременно станет лучшим решением за сегодняшний день. Абстрагируйтесь от проблем и посвятите время своим потребностям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 июня для Водолеев

Запланируйте хороший день на природе, чтобы насладиться гармонией свежего воздуха и щебетания птиц. Возьмите с собой любимую книгу и выключите гаджеты, чтобы внешний мир не отрывал от отдыха.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 июня для Рыб

Сегодня будет много романтики и признаний. Астрологи советуют говорить правдиво о том, что чувствуете, ведь самообман – одно из худших решений, к которому может прибегнуть человек.