Выходной день лучше всего подойдет для планирования досуга и активного отдыха, пишет LifeStyle 24.

Обратите внимание Начнется черная полоса в жизни: 2 знака зодиака, у которых впереди несчастливые дни

Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 29 июня для Овнов

Сегодня стоит обратить внимание на свои финансы. Возможны неожиданные траты, поэтому будьте осторожны с деньгами.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 29 июня для Тельцов

День будет наполнен положительными эмоциями, а отношения с близкими людьми будут гармоничными. Возможны приятные сюрпризы от друзей или родственников.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 29 июня для Близнецов

Сегодня вы будете чувствовать себя энергичными и готовыми к новым начинаниям. В личной жизни старайтесь больше времени уделять партнеру.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 29 июня для Раков

У вас может возникнуть желание уединиться и подумать о важных вещах. Это хорошее время для медитации и самоанализа.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 29 июня для Львов

Сегодня вас ожидают приятные знакомства, которые будут довольно полезными в ближайшем будущем. Проявите себя с лучшей стороны и не бойтесь говорить о сильных сторонах.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 29 июня для Девы

Сегодня возможны некоторые трудности в личных отношениях. Старайтесь быть терпеливыми и избегать конфликтов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 29 июня для Весов

Поищите для себя книгу, которая поможет найти ответы на вопросы, которые давно волнуют. Считайте, что это подсказка от вселенной.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 29 июня для Скорпионов

Встретьтесь с давними друзьями. Вспомните веселые истории прошлого и, возможно, организуйте совместный отдых, чтобы вдоволь насладиться приятной компанией.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 29 июня для Стрельцов

Сегодня вас ожидает много домашних дел. Проявите терпение и доведите все задачи до конца.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 29 июня для Козерогов

Приятный вечер за бокалом вкусного вина непременно станет лучшим решением за сегодняшний день. Абстрагируйтесь от проблем и посвятите время своим потребностям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 29 июня для Водолеев

Запланируйте хороший день на природе, чтобы насладиться гармонией свежего воздуха и щебетания птиц. Возьмите с собой любимую книгу и выключите гаджеты, чтобы внешний мир не отрывал от отдыха.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 29 июня для Рыб

Сегодня будет много романтики и признаний. Астрологи советуют говорить правдиво о том, что чувствуете, ведь самообман – одно из худших решений, к которому может прибегнуть человек.