Кто получит дополнительную прибыль: гороскоп на 17 мая
Сегодня пятница, 17 мая, а значит - последний рабочий день и начало выходных. Астрологи рекомендуют направить свой ресурс на получение финансового вознаграждения.
Кто-то будет радоваться от шелеста купюр в кармане, а кому-то придется смириться с маленькими неудачами, пишет LifeStyle 24.
Не пропустите 5 знаков зодиака, которые уже скоро будут иметь неприятности
Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 17 мая для Овнов
Конец рабочей недели для представителей этого знака зодиака не будет из лучших. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, не вступайте в конфликт на работе.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 мая для Тельцов
Пришло время побыть в гармонии с собой. Отключитесь от внешнего мира и проведите время в тишине и покое. Не стоит пренебрегать ментальным здоровьем.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 17 мая для Близнецов
Сегодня вас можно назвать счастливчиками. Звезды предсказывают непредсказуемое финансовое обогащение, которое отразится на успехе дела. Стоит лишь довериться судьбе.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 мая для Раков
Вы устали. Астрологи рекомендуют организовать мини-поездку, которая поможет восстановить ресурс. Будьте уверены, новые силы вам пригодятся.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 17 мая для Львов
Попробуйте разнообразить свою жизнь. Конец рабочей недели еще не означает, что можно расслабляться. В вашем случае, стоит попробовать что-то новое. Будьте открытыми к приключениям и свежим впечатлениям.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 17 мая для Дев
Мечты сбываются – эта фраза сегодня будет ассоциироваться именно с представителями этого знака зодиака. Готовьтесь к приятному сюрпризу и новым ощущениям.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 17 мая для Весов
Вашим финансам сможет позавидовать каждый. Астрологи уверены, что сегодня деньги будут падать в карман даже с неба. Стоит лишь быть в правильном месте и в соответствующее время.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 мая для Скорпионов
Пришло время отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуйте отвлечься от имеющихся проблем и реализовать ваши амбиции в креативном русле.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 17 мая для Стрельцов
Организуйте романтический ужин для второй половинки. Попробуйте проявить инициативу и внимание.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 мая для Козерогов
Последний рабочий день, а значит последние силы для проявления способностей и потенциала. Сегодня стоит не бояться на прямую говорить о пожеланиях руководителю, ведь велика вероятность, что в ответ услышите положительную реакцию.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 мая для Водолеев
Астрологи рекомендуют не отправляться после работы сразу домой, а стоит прогуляться по парку или другой местности, которая помогает выключить лишние мысли и побыть в гармонии с природой.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 мая для Рыб
Обратите внимание на то, что уже давно откладываете. Попробуйте самостоятельно организовать реализацию давней мечты. Звезды пророчат шанс на успех.