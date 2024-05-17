Кто-то будет радоваться от шелеста купюр в кармане, а кому-то придется смириться с маленькими неудачами, пишет LifeStyle 24.

Не пропустите 5 знаков зодиака, которые уже скоро будут иметь неприятности

Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 мая для Овнов

Конец рабочей недели для представителей этого знака зодиака не будет из лучших. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, не вступайте в конфликт на работе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 мая для Тельцов

Пришло время побыть в гармонии с собой. Отключитесь от внешнего мира и проведите время в тишине и покое. Не стоит пренебрегать ментальным здоровьем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 мая для Близнецов

Сегодня вас можно назвать счастливчиками. Звезды предсказывают непредсказуемое финансовое обогащение, которое отразится на успехе дела. Стоит лишь довериться судьбе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 мая для Раков

Вы устали. Астрологи рекомендуют организовать мини-поездку, которая поможет восстановить ресурс. Будьте уверены, новые силы вам пригодятся.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 17 мая для Львов

Попробуйте разнообразить свою жизнь. Конец рабочей недели еще не означает, что можно расслабляться. В вашем случае, стоит попробовать что-то новое. Будьте открытыми к приключениям и свежим впечатлениям.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 мая для Дев

Мечты сбываются – эта фраза сегодня будет ассоциироваться именно с представителями этого знака зодиака. Готовьтесь к приятному сюрпризу и новым ощущениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 мая для Весов

Вашим финансам сможет позавидовать каждый. Астрологи уверены, что сегодня деньги будут падать в карман даже с неба. Стоит лишь быть в правильном месте и в соответствующее время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 мая для Скорпионов

Пришло время отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуйте отвлечься от имеющихся проблем и реализовать ваши амбиции в креативном русле.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 мая для Стрельцов

Организуйте романтический ужин для второй половинки. Попробуйте проявить инициативу и внимание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 мая для Козерогов

Последний рабочий день, а значит последние силы для проявления способностей и потенциала. Сегодня стоит не бояться на прямую говорить о пожеланиях руководителю, ведь велика вероятность, что в ответ услышите положительную реакцию.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 мая для Водолеев

Астрологи рекомендуют не отправляться после работы сразу домой, а стоит прогуляться по парку или другой местности, которая помогает выключить лишние мысли и побыть в гармонии с природой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 мая для Рыб

Обратите внимание на то, что уже давно откладываете. Попробуйте самостоятельно организовать реализацию давней мечты. Звезды пророчат шанс на успех.