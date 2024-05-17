Кто-то будет радоваться от шелеста купюр в кармане, а кому-то придется смириться с маленькими неудачами, пишет LifeStyle 24.

Не пропустите 5 знаков зодиака, которые уже скоро будут иметь неприятности

Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 17 мая для Овнов

Конец рабочей недели для представителей этого знака зодиака не будет из лучших. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, не вступайте в конфликт на работе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 17 мая для Тельцов

Пришло время побыть в гармонии с собой. Отключитесь от внешнего мира и проведите время в тишине и покое. Не стоит пренебрегать ментальным здоровьем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 17 мая для Близнецов

Сегодня вас можно назвать счастливчиками. Звезды предсказывают непредсказуемое финансовое обогащение, которое отразится на успехе дела. Стоит лишь довериться судьбе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 17 мая для Раков

Вы устали. Астрологи рекомендуют организовать мини-поездку, которая поможет восстановить ресурс. Будьте уверены, новые силы вам пригодятся.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 17 мая для Львов

Попробуйте разнообразить свою жизнь. Конец рабочей недели еще не означает, что можно расслабляться. В вашем случае, стоит попробовать что-то новое. Будьте открытыми к приключениям и свежим впечатлениям.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 17 мая для Дев

Мечты сбываются – эта фраза сегодня будет ассоциироваться именно с представителями этого знака зодиака. Готовьтесь к приятному сюрпризу и новым ощущениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 17 мая для Весов

Вашим финансам сможет позавидовать каждый. Астрологи уверены, что сегодня деньги будут падать в карман даже с неба. Стоит лишь быть в правильном месте и в соответствующее время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 17 мая для Скорпионов

Пришло время отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуйте отвлечься от имеющихся проблем и реализовать ваши амбиции в креативном русле.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 17 мая для Стрельцов

Организуйте романтический ужин для второй половинки. Попробуйте проявить инициативу и внимание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 17 мая для Козерогов

Последний рабочий день, а значит последние силы для проявления способностей и потенциала. Сегодня стоит не бояться на прямую говорить о пожеланиях руководителю, ведь велика вероятность, что в ответ услышите положительную реакцию.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 17 мая для Водолеев

Астрологи рекомендуют не отправляться после работы сразу домой, а стоит прогуляться по парку или другой местности, которая помогает выключить лишние мысли и побыть в гармонии с природой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 17 мая для Рыб

Обратите внимание на то, что уже давно откладываете. Попробуйте самостоятельно организовать реализацию давней мечты. Звезды пророчат шанс на успех.