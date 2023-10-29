Этот день обещает быть насыщенным и эмоциональным. Что прогнозируют астрологи сегодня для всех знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Интересно 4 знака зодиака будут иметь неприятности на работе в ноябре

Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 29 октября 2023 года для Овнов

Этот день будет благоприятным для вас. Не бойтесь рисковать – ваше упорство будет вознаграждено. Однако не отказывайте себе в отдыхе и полноценном сне.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 октября 2023 г. для Тельцов

Сегодня вы почувствуете значительный прилив сил и энергии. Воспользуйтесь ею правильно. Возможно, есть дела, которые вы давно откладывали. Вы будете находиться в приподнятом духе и вам по силам будет все.

Близнецы

Гороскоп на 29 октября 2023 года для Близнецов

В этот день вы будете иметь особое событие или невероятную прогулку. Это наполнит вас хорошими эмоциями. В общем, день будет спокойным. Может быть, вас попросят о помощи.

Рак

Гороскоп на 29 октября 2023 года для Раков

Сегодня перед вами откроются новые возможности. Звезды советуют не пренебрегать этим и попробовать что-нибудь новое. Вы все будете делать с легкостью. Так что хватайте удачу за хвост и не отпускайте. И сражайтесь с ленью, потому что она отдаляет вас от мечты.

Лев



Гороскоп на 29 октября 2023 года для Львов

Посвятите этот день себе и отдыху. Можете собраться с друзьями. Но с осторожностью отнеситесь к незнакомцам, ведь не каждый хочет вам добра. Также сейчас не время для принятия решений эмоциями – включайте холодный рассудок и трезвый расчет.

Дева

Гороскоп на 29 октября 2023 года для Дев.

Не отказывайте себе в желаниях. Сделайте сегодня то, что хотите уже давно. Найдите время для поездки, экскурсии или прогулки с друзьями. И отвлекайтесь от любых рабочих вопросов или обучения, просто дайте мозгу возможность восстановиться.

Весы

Гороскоп на 29 октября 2023 г. для Весов

Весы могут получить мелкие неприятности, но не стоит воспринимать это близко к сердцу. Это никак не повлияет на гармонию в личной жизни, работе или благополучных жизненных обстоятельствах.

Скорпион

Гороскоп на 29 октября 2023 года для Скорпионов

Звезды предвещают Скорпионам отличный день. Вы можете принять важное решение или реализовать новые планы. Это также благоприятный день для встречи с друзьями.

Стрелец

Гороскоп на 29 октября 2023 года для Стрельцов

Сегодня попробуйте наладить отношения с близкими родственниками, старайтесь возобновить общение. Это поможет вам обрести душевную гармонию и баланс.

Возможно, в этот день вы встретите давнюю любовь и испытаете всплеск чувств. Однако хорошо подумайте, стоит ли возобновлять отношения.

Козерог

Гороскоп на 29 октября 2023 года для Козорогов

Вам может выпасть испытание на прочность, и то, как вы справитесь, повлияет на отношение к вам окружающих. Однако этот день пройдет насыщенно, вы почувствуете облегчение и зарядитесь в неделю вперед.

Водолей

Гороскоп на 29 октября 2023 года для Водолеев

Водолеи сегодня будут иметь хорошее настроение. Займитесь в выходной день хобби и посвятите время тем вещам, которые доставляют вам радость и удовольствие.

В то же время, сегодня не стоит выяснять отношения с близким человеком, потому что конфликта не избежать.

Рыбы

Гороскоп на 29 октября 2023 года для Рыб

Не отказывайте себе в своих слабостях в течение этого дня. Побалуйте себя приятными пустяками и вспомните о здоровом эгоизме. Попытайтесь по-настоящему отдохнуть и хорошо выспаться. Это необходимо для восстановления и хорошего самочувствия.