Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака прогнозирует Рыбам активный период. Близнецов ждут некоторые проблемы на работе. Читайте гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиаку

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Овна

Овны на этой неделе будут чувствовать себя одиноко. Можете немного провести времени в раздумьях, однако не загоняйте себя в депрессию. Чтобы не сосредотачиваться на негативных мыслях, попробуйте заняться своим хобби или найти время на общение с родными людьми.

Овнам надо сконцентрировать свое внимание и направить его в правильное русло. Астрологи не советуют последние дни в году тратить на глупости. Подумайте над теми делами, которые вам надо довершить и смело приступайте к делу.

Выходные у вас будут достаточно активными. Помимо своих планов, вам придется потратить немало времени над задачами, которые вас попросят сделать родители. Вечер посвятите любимым занятиям.

Благоприятный день: 30 ноября

Неблагоприятный день: 4 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Тельца

Первая половина недели Тельцов пройдет без особых событий, а уже со второй половины можете ждать развития во многих жизненных сферах. Будьте внимательными к своему окружению, ведь кому-то из родных людей понадобится ваша помощь.

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Делайте на этой неделе много добрых дел, которые вернутся к вам сторицей. Вас ждет важный разговор с любимой половинкой. Попробуйте решить все важные вопросы в спокойной обстановке.

На выходных вас ждет выполнение необычных заданий. Попробуйте с ними разобраться как можно быстрее. Не рекомендуется в этот период тратить много денег. Экономия вам только сыграет на руку в недалеком будущем.

Благоприятный день: 4 декабря

Неблагоприятный день: 29 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Близнецов

На этой неделе у Близнецов могут быть некоторые проблемы на работе. Вероятно, ваше руководство потребует от вас гораздо больше, чем вы можете. Вы можете попробовать выйти из своей зоны комфорта и начать делать что-то новое, или же имеете полное право отказаться.

Неделя удачна для решения личной жизни. Если чувствуете, что ваши отношения токсичны, наберитесь смелости и разорвите их. Прислушивайтесь к своей интуиции и делайте так, как вам подсказывает сердце. От любых дорогостоящих покупок в этот период лучше отказаться.

К концу недели вы будете сильно истощены, поэтому на выходных посвятите время медитации или йоге. Также можете в свободное время прочитать книгу, послушать музыку или посмотреть фильм, который вас вдохновит или зарядит хорошим настроением.

Благоприятный день: 5 декабря

Неблагоприятный день: 30 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Рака

На этой неделе Раки имеют прекрасную возможность проявить себя. Первым делом посвятите внимание своим рабочим делам. В последний месяц года вам надо максимально поработать, чтобы получить достойный результат. Если будете стараться – получите премию и похвалу от руководства.

В этот период вы легко разберетесь с любыми препятствиями на вашем пути. Проблемы с финансами будут лишь в первой половине недели, а уже к выходным ситуация улучшится. Пятница – удачный день для смены прически, имиджа и перестановки в доме.

Астрологи говорят, что вам надо идти к своей цели несмотря ни на что, и лишь тогда вы добьетесь настоящего успеха. Некоторые представители знака имеют шанс выиграть в розыгрыше какую-то материальную вещь.

Благоприятный день: 1 декабря

Неблагоприятный день: 3 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Льва

Астрологи советуют Львам отбросить свою лень и работать всю неделю на перспективу. Не исключено, что вас ждет повышение на работе. Можете смело браться за новые и интересные проекты, даже если они вам кажутся тяжелыми. Вам будет под силу выполнить все задания.

Найдите время, чтобы расставить приоритеты. Вам нужно составить четкий план на неделю и постараться выполнить все запланированное. Постарайтесь меньше времени проводить в социальных сетях и за просмотром сериала. Эта неделя – лучший период для решения насущных вопросов.

Одиноких представителей знака ждут кардинальные изменения в личной жизни. Неожиданно могут вспыхнуть чувства между человеком, с которым вы знакомы уже очень давно. Астрологи пока не советуют никому рассказывать о своих чувствах.

Благоприятный день: 3 декабря

Неблагоприятный день: 5 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Девы

На этой неделе Дев ждут удачные покупки, которые принесут им массу удовольствия. Можете покупать одежду, технику, элементы декора в дом и подарки близким. В среду могут возникнуть некоторые трудности на работе, впрочем если найти правильный подход и решение – все быстро наладится.

Не отказывайтесь на этой неделе от встреч со знакомыми или друзьями. Вероятно, у вас будет возможность познакомиться с интересными людьми, которые вам помогут во многих вопросах. Среда –удачный день для посещения стоматологов и косметологов.

Звезды советуют доверять своей интуиции полностью во всех вопросах. Вы можете спросить совета у самых близких людей, впрочем поступайте так, как подсказывает вам ваше сердце. На выходных отправляйтесь с семьей в небольшое путешествие. Смена обстановки поможет вам зарядиться энергией и набраться сил.

Благоприятный день: 5 декабря

Неблагоприятный день: 30 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Весов

Весов на этой неделе ждет успех и прибыль. Все ваши планы реализуются, а проекты за которые вы возьметесь, будут удачными. Будьте ответственными и не ждите чьей-то помощи, надейтесь только на себя, тогда обойдетесь без разочарований.

Вы легко добьетесь желаемого в этот период, однако стоит проявить настойчивость и всю свою работоспособность. В четверг ожидайте важное совещание с руководством, которое даст вам ожидаемые результаты. Не забывайте уделять время домашним делам.

Выходные будут для вас благополучными, впрочем постарайтесь не входить ни с кем в споры и доказывать свою правоту. В воскресенье можете встретиться со своими друзьями. Запланируйте поход в кинотеатр на новый фильм или прогуляйтесь по городу.

Благоприятный день: 2 декабря

Неблагоприятный день: 5 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам будет трудно справляться с огромным количеством дел и важными рабочими задачами. Звезды советуют свободное время посвящать отдыху, чтобы набраться сил и переключиться на что-то, что приносит вам наибольшее удовольствие. Астрологи говорят, что у вас все получится, если вы будете верить в себя.

Постарайтесь меньше обсуждать людей и следить за их жизнью. Вы сразу заметите, как изменится ваше внутреннее состояние, улучшится самочувствие и усилится внутренняя энергия. В четверг не стоит никому одалживать деньги, ведь это может быть началом финансового кризиса.

На выходных направьте все свои силы на то, чтобы ваши мечты к концу года наконец осуществились. Суббота удачна для обучения и овладения чем-то новым. Воскресенье – семейный день, поэтому проведите свободное время с родными за просмотром фильма или чтением книг.

Благоприятный день: 3 декабря

Неблагоприятный день: 2 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Стрельца

Стрельцам надо заняться в свободное время решением личных вопросов. Также вам надо поработать над своей самооценкой, поскольку неуверенность в себе мешает вам двигаться вперед. Неделя удачна для решения рабочих вопросов, но не стоит все время посвящать только работе, вам также нужно выделить силы на решение личных дел.

В середине недели займитесь спортом. Физические нагрузки пойдут вам лишь на пользу. В отношениях не молчите, когда вас что-то не устраивает, научитесь обсуждать проблемы. В этот период вас ждет материальная прибыль, впрочем ее стоит отложить на воплощение материальной мечты.

Чтобы хорошо отдохнуть на выходных, постарайтесь до конца последнего рабочего дня в пятницу доделать все дела до конца.

Благоприятный день: 4 декабря

Неблагоприятный день: 6 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Козерога

На этой неделе астрологи советуют Козерогам внимательнее относиться к своему здоровью. В последнее время вы слишком много работаете и мало отдыхаете, от этого ваше физическое и эмоциональное состояние на грани. Не позволяйте себе упадок сил, поэтому больше занимайтесь спортом и любимыми делами.

Главное – не сворачивайте с намеченного пути. У вас получится осуществить все, что вы задумали, если вы никуда не будете торопиться. Астрологи лишь отмечают, что не рекомендовано рисковать в финансовой сфере.

На выходных откажитесь от дел, которые требуют от вас больших энергетических затрат. Пожалейте себя и свой организм. Можете весь день провести за просмотром любимого сериала или фильма. Такой отдых пойдет вам лишь на пользу.

Благоприятный день: 30 ноября

Неблагоприятный день: 1 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Водолея

Водолеи на этой неделе будут загружены обязанностями на работе и собственными задачами. Вам придется окунуться с головой в решение важных вопросов, ведь их откладывание будет вам не на руку. Для того, чтобы все контролировать – составьте план на неделю и постарайтесь его придерживаться.

Несмотря на боевой настрой, постарайтесь не перегружать себя делами, ведь можете быстро перегореть. Не стоит в этот период выяснять отношения с родными. Если у вас возникло недоразумение, его можно решить в спокойной обстановке.

На выходных вы будете находиться в хорошем настроении. Вы сможете полноценно отдохнуть и с новыми силами приступать к следующей рабочей неделе. В воскресенье можно заняться творчеством или любимым хобби, а воскресенье посвятить своей семье

Благоприятный день: 30 ноября

Неблагоприятный день: 3 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для Рыб

Рыб ждет активный период. Вам придется потратить все силы на выполнение важных задач, вероятно, даже придется пожертвовать свободным временем. Обратите внимание на интересное деловое предложение, которое хорошо скажется на вашей карьере.

В целом неделя не предусматривает никаких эксцессов и волнений. Чем больше к концу вы выполните дел, тем больше будете полны энергии и вдохновения. Во вторник и среду астрологи не советуют владельцам автомобилей садиться за руль.

На выходных у вас появится шанс победить там, где ранее потерпели крах. По желанию, можете восстановить старые связи с другом. Это время удачное для примирения и признания своих ошибок.

Благоприятный день: 30 ноября

Неблагоприятный день: 29 ноября