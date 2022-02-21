Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака прогнозирует Скорпионам удачную неделю. Козерогов ждет положительная весть. Читайте гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Овна

На этой неделе Овнов ждет много разнообразных событий и приятных встреч. Астрологи не советуют вам расстраиваться, если что-то пойдет в делах не так, как вы хотели. Чем больше вы будете стараться, тем больше вас ждет успех. Среда – замечательный день для реализации давних замыслов. Вы будете вдохновлены, поэтому сможете сделать больше, чем обычно.

Выходные полезно провести со своей семьей. Вам стоит обсудить немало важных вопросов, поэтому по возможности перенесите встречи с друзьями. В воскресенье посвятите время личным отношениям. Посвятите с любимой половинкой день спокойно и расслабленно в свое удовольствие.

Благоприятный день: 24 февраля

Неблагоприятный день: 25 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Тельца

Тельцом нужно найти в себе позицию лидера и придерживаться этого статуса всю неделю, если хотят провести его с пользой. Вам надо не только умело работать в команде, но и находить оригинальные решения проблем и брать на себя ответственность. Вероятно, еще начало недели будет несколько напряженным, впрочем, вы сумеете взять себя в руки и наладить творческий процесс.

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Суббота и воскресенье – удачные дни для размышлений. Не стоит строить грандиозные планы на этот период. Вам надо уделить себе достаточно времени и подумать над важными вопросами, от которых зависит ваша дальнейшая жизнь. Астрологи не советуют вам слушать кого-то, прислушивайтесь прежде всего к своему сердцу и интуиции.

Благоприятный день: 23 февраля

Неблагоприятный день: 27 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Близнецов

Близнецы На этой неделе будут учиться на своих ошибках. Вы уже неоднократно пытались изменить в жизни некоторые вещи, которые вылезают вам боком, впрочем, все равно продолжаете "наступать на те самые грабли". Астрологи говорят, что неприятная ситуация с вами будет повторяться до тех пор, пока вы не усвоите урок.

В целом неделя удачна для общения и саморазвития. Не ленитесь уделять время себе и собственным потребностям. Вы сможете найти правильные ответы на вопросы, которые вас давно волнуют. Близнецам надо проявить упорство и активнее работать над своим будущим. Начинайте уже делать первые шаги для осуществления своей цели.

Благоприятный день: 23 февраля

Неблагоприятный день: 25 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Рака

Раков ждет непростая неделя. Астрологи советуют не подчиняться обстоятельствам, которые могут пагубно сказаться на вашем будущем. В целом Ракам надо найти в своем плотном графике больше времени для собственных нужд. Вы слишком сильно загружаете себя рабочими задачами, совсем не оставляя времени на то, что вы по-настоящему любите.

При правильном построении планов Раки смогут быстро добиться успеха. На этой неделе выполняйте такие задания, которые не потребуют от вас усидчивости. От поспешных решений стоит отказаться, ведь ничего хорошего они не принесут. Дайте себе столько времени на раздумья, сколько потребуется.

Благоприятный день: 27 февраля

Неблагоприятный день: 24 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Льва

Перед началом любого дела спросите себя, стоит ли его начинать и будут ли оправданы затраченные усилия в конечном итоге. Лишь тогда, когда вы видите успех в том, за что беретесь, можете не сомневаться в том, что что-то идет не так. Вера – ваш ключ к осуществлению всех желаний и целей.

Включите на этой неделе свою силу воли на полную. Откажитесь от того, что крадет у вас время, вместо этого уделяйте больше внимания чему-то важному. Астрологи говорят, что одинокие представители знака имеют шанс встретить хорошего человека, а влюбленные пары ждет новый уровень отношений.

Благоприятный день: 27 февраля

Неблагоприятный день: 25 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Девы

Девам в начале недели стоит прислушаться к советам окружающих. Согласитесь, что вы не всегда можете правильно оценить ситуацию, поэтому мнение других лишь бережет вас от нежелательных последствий. Вам придется чем-то пожертвовать, чтобы достичь большего, и в конечном итоге это будет того стоить.

Не исключено, что Девам захочется отложить на некоторое время дела в пользу отдыха. Астрологи лишь поддерживают такое желание и отмечают, что вы сможете восстановить утраченные силы, набраться больше энергии, вдохновения и продуцировать в дальнейшем интересные идеи.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 27 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Весов

Весов ждет благоприятный период в любовной сфере. Положительные вибрации будут хорошо влиять на романтические чувства. Вам и вашему партнеру захочется больше времени проводить вместе. А вот одиноким представителям знака будет комфортно проводить время наедине с собой. В разговоре с друзьями будьте осторожными и старайтесь не говорить лишнего, ведь можете об этом совсем скоро пожалеть.

Выходные – удачное время для тех, кто захочет заняться своим здоровьем и фигурой. Суббота и воскресенье идеально подходят для занятий спортом. Также Весам надо восстановить здоровый рацион питания. Не забывайте о свежих прогулках, которые помогут вам держать организм в тонусе.

Благоприятный день: 27 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Скорпиона

Скорпионов ждет удачная неделя. Астрологи советуют вам быть в центре всех событий, чтобы не пропустить ничего важного. Свободное время посвящайте себе, чтобы заняться самоанализом и составить план на будущее. Новые знакомства для вас оказываются полезными. На этой неделе отбросьте прочь свою злопамятность, ведь она принесет вам лишь разочарование.

В общем у вас намечается благоприятный период для продвижения вверх во многих сферах жизни – в личной жизни, в бизнесе, на работе. Астрологи прогнозируют вам сказочные выходные. Вас ждет приятное общение с родными, незабываемые эмоции и полная перезагрузка.

Благоприятный день: 26 февраля

Неблагоприятный день: 24 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Стрельца

Астрологи советуют Стрельцам на этой неделе быть сдержанными. Ваш вспыльчивый характер может не только испортить отношения с вашими родными, но и плохо сказаться на вашем настроении и здоровье. В начале недели вы с головой окунетесь в работу. Вас ждет много важных дел, которые придется выполнить в максимально короткий период.

Астрологи говорят, что если вы будете стараться все делать вовремя, то времени у вас хватит и на личные дела. Стрельцам придется на этой неделе напоминать членам семьи об их обязанностях, и это принесет положительные результаты. Финансовых проблем в этот период не предвидится, все покупки будут удачными.

Благоприятный день: 27 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Козерога

В начале недели Козероги получат замечательную весть. Вероятно, руководство начислит вам премию к зарплате. Больше отдыхайте и не забывайте о полноценном сне. Также астрологи советуют вам заниматься спортом, чтобы поддерживать организм в тонусе. По возможности, начните больше гулять на свежем воздухе.

Если вы будете соблюдать все правила, то будете полны энергии и почувствуете, что можете свернуть горы. Используйте ее рационально лишь на самые важные дела. От пустяковых задач, которые не принесут никакой пользы, лучше отказаться.

Благоприятный день: 22 февраля

Неблагоприятный день: 24 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Водолея

Для Водолеев настало идеальное время, чтобы вырваться из обычной семьи и доказать всем и себе прежде всего, что вы можете достичь всего, чего хотите. Не бойтесь строить планы на будущее. На этой неделе вы встретите новых людей, которые впоследствии могут стать вашими хорошими друзьями. Астрологи советуют вам на этой неделе быть бережливыми и не тратить деньги на лишние покупки.

Впереди вас ждут небольшие изменения, но это не значит, что они будут негативными. Судьба подбросит вам задания, над которыми вы будете долго думать. Спешить не стоит, но прислушивайтесь лишь к себе, не стоит спрашивать советов у близких людей.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 27 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для Рыб

На этой неделе Рыб ждет много работы, но ваш труд будет вознагражден премией. Положительные эмоции вы будете получать от общения с близкими друзьями. Покупки на этой неделе лучше всего совершать в среду или воскресенье. Астрологи советуют вам серьезнее относиться к своим обязанностям и не пренебрегать домашними делами, которые надо обязательно выполнить.

На выходных свободное время стоит посвятить изучению чего-то нового. Остерегайтесь дальних поездок. Лучше проведите время дома с семьей. У вас есть все шансы преуспеть в том деле, которому вы уделяете много времени.

Благоприятный день: 23 февраля

Неблагоприятный день: 24 февраля