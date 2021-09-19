Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака прогнозирует Козерогам удачный период для обучения. У Скорпионов дни пройдут легко и позитивно. Читайте гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Овна

Небесные покровители советуют Овнам на этой неделе внимательно следить за собой и помнить, что основа успеха – это самодисциплина. Вам будет легко выделить то, что поможет достичь желаемых целей.

Можете ожидать улучшения условий труда и рабочей атмосферы. Одиноким представителям знака стоит обратить особое внимание на круг общения, среди всех знакомых вас может ждать ваша судьба. Присматривайтесь внимательно к тем, кто на вас пылко смотрит и проявляет знаки внимания.

Звезды предостерегают Овнов от оформления кредитов, долгов и прочих личных операций с чужими деньгами. Выходные проводите дома. Астрологи не советуют вам устраивать никакие активные отдыхи и прогулки в людных местах.

Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Тельца

На этой неделе Тельцы смогут успешно реализовать все поставленные перед собой задачи. Понедельник – удачный день для построения планов. В этот день также стоит уделить внимание всем делам, которые вы не успели доделать на предыдущей неделе. Астрологи говорят, что вы можете до середины недели смело совершать дорогие покупки, так как приобретенный товар прослужит вам очень долго.

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У Тельцов появятся важные деловые связи, которые помогут вам продвинуться в карьере. Находите время на решение рабочих дел и постановки приоритетов. Не бойтесь напрямую обращаться к руководству за советами и помощью.

Выходные – удачный период для посещения познавательных лекций, вебинаров, прямых эфиров. В субботу можете смело планировать поездку за границу со своими друзьями. Астрологи советуют не медлить с покупкой билетов.

Благоприятный день: 22 сентября

Неблагоприятный день: 21 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Близнецов

Близнецов ждет много домашних и личных дел. Большая занятость будет способствовать забывчивости. Чтобы не упустить важные задачи, старайтесь все записывать в блокнот или телефон. На этой неделе астрологи советуют вам найти свободное время, чтобы помочь родителям.

Среда – благоприятный день для ведения рабочих переговоров с иностранными компаниями. Вероятно, руководство усилит вам нагрузку, с которой вам будет трудно справиться. Не бойтесь попросить помощи у коллег, которые быстро помогут вам войти в курс дела.

На выходных вам стоит заняться физической активностью. Отсутствие спорта в вашей жизни приводит к вялому настроению и быстрому выгоранию. Вы часто ничего не хотите и уже после работы теряете все силы. Меняя физиологию – поменяйте психологию, потому уделяйте внимание активной жизни.

Благоприятный день: 25 сентября

Неблагоприятный день: 23 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Рака

На этой неделе Раки могут реализовать много творческих идей. Астрологи советуют отложить планирование и приступать к активным действиям. Если вы будете работать на полную и стараться, то перед вами откроются новые перспективы, которые в дальнейшем улучшат вашу жизнь.

Астрологи советуют вам быть осторожными с продуктами питания, поскольку возможны отравления. Хорошо проверяйте срок годности и не налегайте на тяжелые блюда, которые плохо перевариваются.

Выходные пройдут достаточно насыщенно. Вы встретитесь с давними хорошими знакомыми, общение с которыми принесет вам множество положительных эмоций и радость. Поразмыслите над целями, которые вы сможете выполнить до конца года, и приступайте к работе. Ваша вера в себя поможет вам быстрее достичь цели.

Благоприятный день: 25 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Льва

Львов ждет довольно непростая неделя, впрочем ваши родные сумеют вам быстро помочь выйти из депрессивного состояния. Некоторые ваши планы могут измениться, однако не переживайте и знайте, что все что ни делается – к лучшему.

Неделя подходит для смены обстановки. Вы можете начать искать новое жилье, или же сделать перестановку дома. Очистите свой дом от ненужных вещей, которыми вы давно не пользуетесь. Также освободите свой шкаф от старой одежды, которую вы не будете носить.

На выходных, если будет способствовать погода, постарайтесь больше гулять на свежем воздухе. В последнее время вы очень много думаете обо всем, поэтому вам нужно на что-то переключаться. Воскресенье – удачный день для свиданий. Позвольте себе окунуться в романтическую атмосферу.

Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 22 сентября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Девы

Начало недели сулит неудачи, но ближе к выходным все изменится. В понедельник и вторник у вас будет немало рабочих дел, которые придется решать в срочном порядке. В среду вас ждут домашние задания, которые требуют вашего внимания. С пятницы начнется период, который даст значительный прорыв в вашей жизни.

Человек из вашего окружения предложит вам переезд в желанную страну, интересную работу и новую должность. Кроме этого, вы увидите новые возможности и увеличение финансов. Астрологи советуют не бояться принимать важные решения и выходить из зоны комфорта.

Выходные у вас будут динамичными и непредсказуемыми. У вас с друзьями может возникнуть интересная идея, которую вы сможете быстро реализовать. Рутинные дела отложите в сторону и займитесь чем-то новым.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 22 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Весов

Весов ждет знаковая неделя. Возможны перемены в карьере и личной жизни. Вторник – идеальный день для принятия важных решений. В ближайшие дни вам стоит уделить внимание финансам и избавиться от задолженностей.

Попробуйте на этой неделе взять на себя ответственность и решить все важные дела. Не перекладывайте их с одной недели на другую. Составьте план дня, посмотрите на какие вещи вы тратите время, подумайте над тем, действительно ли они являются необходимыми, и найдите возможность для весомой задачи.

На выходных вас ждет много работы по дому. Кроме этого, вам надо помочь родителям. Не увлекайтесь рабочими чатами, так как это займет у вас много времени. В субботу вы можете случайно встретить человека из прошлого, с которым перестали общаться на негативной ноте.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Скорпиона

Любые задания на этой неделе Скорпионам будут даваться очень легко. Однако вам стоит уделить внимание своему сну. Если вы несколько дней подряд не можете заснуть, это свидетельствует о тревожных симптомах. Возможно, вам стоит больше отдыхать и не брать все близко к сердцу.

В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, потому что это может спровоцировать лишние конфликты. Попробуйте отбросить хаос, который происходит в вашей голове. Если вы очистите свои мысли и четко распишете дела на бумаге – все нормализуется.

В питании отдайте предпочтение свежим овощам и фруктам. В выходные лучше отказаться от алкоголя (или уменьшить его количество). Это положительно скажется на вашем самочувствии, а также убережет от необдуманных поступков.

Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 23 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Стрельца

Стрельцов на этой неделе ждет приятное известие. Совсем скоро вы сможете возобновить отношения с подругой или другом, с которыми раньше потеряли связь.

Что касается работы, то на этой неделе вам придется принимать важные решения. Обратите внимание, улучшить ваше материальное состояние пока не удастся. Потому примите это как должное, а если вам не хватает средств – попробуйте немного сэкономить.

В семейной жизни не участвуйте в конфликтах, которые вас не касаются, и следите за своими словами. Вы можете высказаться очень резко в отношении близкого вам человека и будете долго об этом сожалеть.

Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Козерога

Новая неделя для Козерогов очень благоприятна для обучения. Если вы давно мечтали пойти на курсы или даже освоить новую профессию – начинайте действовать прямо сейчас. В сети есть множество онлайн-платформ, которые за небольшую оплату помогут вам стать лучшей версией себя.

Будьте осторожны с финансами, так как сейчас материальное положение весьма нестабильно. Не совершайте спонтанные покупки, особенно те, которые превышают норму ваших расходов.

Ближе к концу недели вас ожидают серьезные изменения в ваших отношениях – вы перейдете на новый уровень, поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.

Благоприятный день: 23 сентября

Неблагоприятный день: 21 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Водолея

Неделя принесет Водолеям новые впечатления. Ваша работа приносит вам много удовольствия, поэтому вкладывайте в нее максимум своих усилий. Руководство не обойдет ваши старания стороной, и уже совсем скоро вас ожидает финансовое вознаграждение.

Вы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свиданиях или встречах. Подождите еще немного и сможете встретиться со всеми, с кем планировали раньше. Не забывайте о телефонных звонках, вероятно, услышать ваш голос окажется для кого-то приятной неожиданностью.

На выходных – самое время воплотить в жизнь свои планы, которые давно зреют в вашей голове. Если вы давно хотели начать правильно питаться и заниматься спортом – не ждите, а начинайте действовать. Начните делать что-то в своей жизни с небольших шагов. С таким режимом уже через несколько недель вы увидите существенный результат и будете собой довольны.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для Рыб

На работе Рыб ожидает много новшеств, но все они со временем будут иметь хороший для вас результат. Среда – благоприятный день для планирования рабочих моментов. Тех, кто работает дистанционно из дома, ожидают приятные новости. Поэтому не теряйте инициативность и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим начальством.

В первой половине недели спланируйте себе отдых на природе, подальше от большого скопления людей. Погода на выходных будет радовать, поэтому смело отправляйтесь на небольшую прогулку.

Позитивной темой этой недели может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Благоприятный день: 22 сентября

Неблагоприятный день: 24 сентября