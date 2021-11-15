Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака, советует Львам взять под контроль финансовые расходы. Весов ждет выдающаяся неделя. Читайте гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Овна

Начало недели порадует вас приятными переменами в карьере. Все будет хорошо, если вы поверите в собственные силы. Не бойтесь доказывать всем и себе прежде всего, что вы можете гораздо больше, чем ожидали.

На этой неделе стоит обратить внимание на собственное самочувствие. Если чувствуете недомогание – запишитесь на прием к врачу и сдайте анализы. По возможности, начните хотя бы несколько минут в день заниматься спортом. Помните, что в здоровом теле – здоровый дух.

В личных отношениях все будет стабильно и спокойно. Выходные удачны для планирования новых целей. В этот период удачный переезд или покупка чего-то дорогостоящего. Ваши отношения выйдут на новый уровень, благодаря умению слышать и слушать.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Тельца

Астрологи советуют Тельцам не нагружать себя на этой неделе дополнительной работой, физическими нагрузками и проблемами. Большое количество дел отнимет у вас много сил и энергии, впрочем не опускайте руки. Верьте в лучшее, и ваши дела заметно пойдут в гору.

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Личные отношения начнут лучше развиваться. Со своим партнером или партнершей вы сможете выйти на новый уровень. Вместо планов вам надо в этот период начать больше действовать и что-то делать для собственного благополучия.

В последнее время вы стали слишком самокритичными, что совсем не играет вам на руку. Это мешает вам быть уверенными и двигаться вверх. Гоните тревоги прочь, ведь постоянное недовольство собой может привести к длительной депрессии.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 21 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Близнецов

На этой неделе Близнецы будут много работать. Ваше активное включение в рабочий процесс оценит руководство. Не записывайте свои самые интересные желания только на бумаге, начните их воплощать уже и немедленно, ведь так и будете в дальнейшем откладывать то, что для вас важно.

Погружайтесь в каждое дело, за которое беретесь, и сможете получить положительный результат уже в ближайшие дни. Астрологи советуют отказаться в эти дни от крупных компаний, поскольку есть риск заболеть. Проводите свободное время дома со своей семьей.

Выходные посвятите обучению и освоению новых навыков. Стремление достичь успеха в вашей профессии положительно отразится на вашем настроении. От собственных интересов и увлечений отказываться не стоит, найдите время для творческих порывов.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 18 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Рака

На этой неделе Ракам надо научиться находиться в гармонии с собой, иначе не сможете добиться успеха ни в одной сфере. Работайте над собой и анализируйте свои минусы. В свободное время начните медитировать, а если имеете возможность – посетите психолога.

Отложите в этот период партнерские дела, переговоры и командировки. Вам надо уделить наибольшее внимание себе, чтобы иметь возможность в дальнейшем качественно работать. Вы талантливый человек, однако эта неделя станет для вас творческим кризисом.

Меньше ленитесь на этой неделе и не спорьте с родными. Привлеките в свою жизнь больше спорта и прогулок на свежем воздухе. Во всем ищите новые возможности, и благосостояние придет в вашу жизнь. В любых вопросах на которые не сможете найти ответов – прислушайтесь к своему сердцу.

Благоприятный день: 18 ноября

Неблагоприятный день: 20 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 для Льва

На этой неделе по совету астрологов надо взять под контроль финансовые расходы. Будьте осторожными в отношении своего здоровья, есть риск подхватить вирусное заболевание. Период благоприятен для достижения новых высот на работе. Источником положительных эмоций будет общение с людьми.

Середина недели благоприятна для принятия важных решений. Ваше финансовое положение стабилизируется, впрочем непредсказуемых расходов вам не избежать. Не стройте больших планов, чтобы не разочаровываться. Делайте то, что запланировали без особой спешки.

Выходные у Львов будут насыщенными. Вы получите предложение, о котором давно мечтали. В эти дни вам удастся воплотить в жизнь все свои планы, а в воскресенье вас ждет немало приятных событий.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 20 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Девы

На этой неделе всю свою энергию Девы будут отдавать рабочим процессам. Чтобы не выгореть, астрологи советуют в свободное время оградить себя от всех соцсетей и просто отдохнуть и уделить время любимым занятиям.

В целом период принесет вам новые впечатления и полезные жизненные уроки. Вероятно, руководство наделит вас премией или даже увеличит зарплату. На работе появится много интересных и перспективных проектов.

Выходные будут наполнены хорошим настроением. Устройте на выходных романтический ужин, найдите замечательный фильм, зажгите ароматические свечи и создайте незабываемый момент. Это время наиболее благоприятно для откровенных разговоров и планирования будущего.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Весов

Весов ждет выдающаяся неделя. Доводите все начатое до конца и не отступайте, и тогда вам улыбнется удача. В этот период вы имеете шанс увеличить свои финансовые доходы. Астрологи предсказывают вам хорошее настроение.

Не забывайте на этой неделе о домашних делах. Если вы наведете порядок дома, то и рабочие дела выполнятся быстрее. Не стройте серьезных планов на понедельник, вероятно, вам придется их скорректировать.

Выходные удачны для изучения чего-то нового. Также это время благоприятно для экспериментов с внешностью. Одиноких представителей знака ждет судьбоносное знакомство. Уделите время отдыху, чтобы набраться сил для новой рабочей недели.

Благоприятный день: 15 ноября

Неблагоприятный день: 16 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Скорпиона

Скорпионов ждет успешная неделя. Вы сможете за короткие сроки решить все важные дела и даже начать работу над новым проектом. Можете полностью погрузиться в работу, а положительные результаты получите совсем скоро.

Проявляйте свою целеустремленность. По возможности прислушайтесь к мнениям и пожеланиям руководства. Одиноким представителям знака не стоит увлекаться поиском любви, лучше сосредоточьтесь на саморазвитии.

Выходные проведите в свое удовольствие. Это может быть любимое дело, прогулка с друзьями или какое-то новое хобби. Попробуйте максимально ограничить себя от социальных сетей, чтобы перезарядиться. В воскресенье воздержитесь от незапланированных покупок.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Стрельца

Астрологи советуют на этой неделе Стрельцам отложить рабочие дела на второй план и серьезно заняться домашними заданиями. Вам надо приложить все усилия, чтобы завершить дела уже к концу недели, которые начали еще очень давно.

Также на этой неделе особое внимание надо уделить своим родным. Если вы планируете получить новые знания или записаться на курсы – делайте это со вторника. Начинать новые дела с понедельника не рекомендуется. Наиболее активным днем будет пятница, поэтому уже на выходных вы сможете полноценно отдохнуть.

В субботу вы будете продуктивными. Вы найдете время на планирование и даже составите четкий план выполнения важной для вас цели в жизни. В воскресенье гороскоп обещает одиноким представителям знака встречу с человеком, который перевернет вашу жизнь.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Козерога

Козерогов ждут на этой неделе нагрузки на работе и в быту. Руководство может внезапно изменить ваши обязанности или добавить больше дополнительных нагрузок. Если сначала вы будете раздражены от такого хода событий, то потом поймете, что это только вам на пользу, ведь позволит вам больше раскрыться и выйти за рамки.

В середине недели можете потешить себя желанными покупками. В этот период хорошо покупать технику, ведь она вам долго прослужит. Кроме этого, астрологи советуют завести финансовый дневник и записывать свои расходы, чтобы в конце месяца иметь четкую картину расходов и понимать, на что именно вам стоит ограничить средства.

В субботу вас ждет неожиданный визит гостей. Вероятно, к вам наведаются близкие родственники, которых вы давно не видели из-за пандемии. Встреча будет приятной и полной сюрпризов, поэтому постарайтесь все важные дела выполнить до конца пятницы.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Водолея

На этой неделе в жизни Водолеев могут произойти важные изменения в карьере и в профессиональной деятельности. В конце года вы получите шанс занять должность, о которой давно мечтали. Ничего не бойтесь и смело соглашайтесь на предложение руководства. Ваше усердие и целеустремленность позволит вам быстро достичь желаемой цели.

В середине недели вас ждет командировка. Вы имеете возможность познакомиться с интересными людьми, с которыми у вас сложится не только удачное рабочее общение, но и впоследствии вы можете стать друзьями.

На выходных обязательно найдите время, чтобы проведать родственников. В субботу сделайте генеральную уборку дома, а в воскресенье можете совершать шопинг. Обновление гардероба в этот период будет особенно уместным.

Благоприятный день: 21 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для Рыб

Астрологи советуют Рыбам не быть слишком самоуверенными. Адекватно оценивайте свои возможности и занимайтесь исключительно тем, что сможете доделать до конца. Начало недели удачное для дополнительных рабочих задач, которые принесут вам финансовые поступления.

Середина недели будет для вас максимально позитивной. Вы не только реализуете значительную часть своих планов, но и получите новую мотивацию, желание работать, достигать новых высот и творить что-то новое.

В личных отношениях наступит период гармонии и взаимопонимания. Вы сможете наладить со своей любимой половинкой все процессы, которые раньше вам мешали и найдете мудрые компромиссы.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября