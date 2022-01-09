Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 января для всех знаков Зодиака

Новая неделя будет довольно романтичной и приятной для разных знаков Зодиака. Кому-то посчастливится начать новые отношения, а у кого-то будет много свиданий, романтики и страсти с любимым человеком. Как сложится ваша личная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года.

Редакция LifeStyle24 снова подготовила для вас гороскоп для отношений на всю неделю. Чем в этот раз он удивит и как сложатся отношения разных знаков зодиака – читайте любовный гороскоп на неделю.

Обратите внимание Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: какой будет ваша личная жизнь

Любовный гороскоп на неделю

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп для Овна на неделю 10 по 16 января 2022

Овны на этой неделе будут чувствовать себя неоднозначно относительно личной жизни. С одной стороны, вам захочется решить все конфликты в отношениях, а с другой – вам не захочется ссориться, а просто побыть рядом с любимым человеком. Астрологи советуют вам немного повеселиться и избегать трудных разговоров на выходные.

В то же время личная жизнь одиноких Овнов зависит только от них самих. Если вы хотите новых отношений, то стоит чаще выходить из дома и знакомиться с людьми. Планеты помогут вам найти вторую половинку.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 10 по 16 января 2022

Отношения Тельцов на этой неделе будут проходить волшебно, ведь вам удастся исправить все ошибки и решить проблемы. Так, вы приблизитесь к своему партнеру, проведете романтический вечер вместе и даже начнете создавать планы на совместное будущее. Выходные будут чувственными, нежными и страстными, и вы оба будете очень счастливы вместе.

А одинокие Тельцы получат нового поклонника – в своих чувствах вам признается человек из вашего окружения. Подумайте о том, чтобы начать с ним/ней новые отношения, ведь из этого может получиться волшебная любовная история.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 10 по 16 января 2022

Близнецам на этой неделе нужно больше времени и внимания уделить своей второй половинке. В последнее время ваш партнер жалуется на ваше равнодушие, поэтому вам надо действовать решительно, чтобы удержать отношения. В частности, предложите любимому человеку пойти на свидание. У вас все наладится, если вы будете показывать свою любовь, заботу и нежность.

А одиноким Близнецам нужно активизироваться и расширить свой круг общения. Только так вы сможете найти человека, которого ищете. Но получится ли из этого построить серьезные отношения – покажет время.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 10 по 16 января 2022

Ракам в ближайшие дни нужно стать более сдержанными и понимающими, чтобы избежать конфликтов с партнером. Не обсуждайте вопросы, которые вызывают напряжение или спор между вами, потому что вы можете испортить свои отношения. Просто проведите время вместе и покажите друг другу, как вы сильно любите. Выходные помогут вернуть романтику в отношения.

А одиноким Ракам не стоит верить волшебным словам и обещаниям потенциальных любовников, потому что впоследствии вы можете разочароваться. Будьте осторожными и хорошо подумайте, стоит ли начинать серьезные отношения.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 10 по 16 января 2022

Львы в любовной жизни на этой неделе должны начать больше открываться перед своим партнером. Благодаря этому вы сблизитесь еще больше и влюбитесь по-новому друг в друга. Планеты помогут улучшить отношения между вами. Прислушивайтесь друг к другу и всегда ищите компромиссы.

В то же время одиноким Львам нужно изменить свое отношение и стать более открытыми к людям. Так, вы сможете познакомиться с новым человеком, который в будущем сделает вас счастливыми.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 10 по 16 января 2022

Девам на этой неделе придется взять на себя обязанности и принять четкие решения относительно ваших отношений. Если вы хотите, чтобы они изменились, то вам придется и самим измениться. Поговорите, что можно сделать, чтобы улучшить вашу любовную жизнь со второй половинкой. Такие действия сблизят вас с партнером.

В то же время одиноким Девам надо быть начеку, ведь уже вскоре вы встретите идеального человека в совершенно неожиданный период жизни. И возможно, эти отношения будут самыми счастливыми для вас.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 10 по 16 января 2022

На этой неделе Весы должны уделять больше внимания своим отношениям и пытаться решить проблемы, которые беспокоят вас и вашего партнера. В этом поможет откровенный разговор, а на выходные проведите вечер вместе с партнером в романтической и страстной атмосфере. Это позволит избежать рутины в вашей повседневной жизни.

А одиноким Весам надо продолжать искать свою вторую половинку, ведь в конце концов вы ее найдете. Ближе к выходным коллега с работы признается вам в чувствах. Почему бы не попробовать начать новые отношения?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 10 по 16 января 2022

Скорпионы в ближайшее время смогут улучшить свои отношения, если больше будут узнавать о своем партнере и будут более романтичными. Сейчас для вас лучшее время, чтобы расслабиться и получить максимум удовольствия. Главное – больше времени проводите вместе и показывайте свои истинные чувства.

Одинокие Скорпионы могут переоценивать свои силы, и предъявлять высокие требования к партнеру. Если вы немного опустите планку и будете более открытыми к другим, то уже вскоре встретите вторую половинку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 10 по 16 января 2022

Многочисленные обязательства Стрельцов в других сферах не позволяют уделять много внимания партнеру. Но на этой неделе вы сможете улучшить ваши отношения, если все-таки прислушаетесь к своему сердцу и выделите время для близкого человека. Выходные вы проведете волшебно вместе. Возможно, вы даже решите съехаться или запланировать свадьбу.

Одинокие Стрельцы непременно встретят человека, которого ждут уже очень давно. Оставайтесь открытыми и знакомьтесь с новыми людьми. Но тщательно выбирайте кандидатов на ваше сердце.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 10 по 16 января 2022

На этой неделе в любовной жизни Козероги будут иметь некоторые сомнения относительно своего партнера, но не стоит делать поспешных выводов. Не меняйте своего отношения к партнеру и откровенно поговорите с ним/ней о своих волнениях. Это поможет все прояснить и сблизит вас. Выходные проведите далеко от города в романтической атмосфере.

А одиноким Козерогам надо больше веселиться друзьями и не тратить силы на дурацкий флирт. Новые отношения придут к вам, но надо уметь ждать. Это будет в совершенно неожиданное время.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 10 по 16 января 2022

Отношения Водолеев на этой неделе будут проходить хорошо, но вам нужно уделять больше времени своему партнеру, несмотря на то, что много работы. Превратите рутину своих отношений в прекрасное и захватывающее время. Для этого стоит устроить свидание, организовать небольшую поездку или просто провести время вместе.

А одиноким Водолеям надо продолжать искать свою вторую половинку, и уже вскоре вы познакомитесь с очень интересным человеком, с которым могут сложиться романтические отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 мата)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 10 по 16 января 2022

На этой неделе Рыбам не надо пренебрегать своим партнером, лучше создайте романтическую атмосферу и признайтесь в своих чувствах. Это улучшит ваши отношения. А выходные проведите вместе и предайтесь страстям. Ваша вторая половинка готовит для вас приятный сюрприз.

А одиноким Рыбам нужно сделать шаг навстречу к своей любви. Планеты могут помочь вам познакомиться с интересными и захватывающими людьми, которые изменят вашу жизнь.