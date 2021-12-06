Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака советует Близнецам обратить особое внимание на свою личную жизнь. Львов ждут приятные моменты в любовной сфере. Читайте гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Овна

Астрологи советуют Овнам задаться целью на этой неделе как можно чаще выходить из своей зоны комфорта. Ничего не бойтесь и идите только вперед. Помните, что вы сильнее своих страхов и можете достичь всего, чего только захотите.

Постарайтесь не гулять слишком часто, так как можете легко заболеть. Четверг – удачный день для похода к стоматологу. В целом на этой неделе дела на работе улучшатся, а руководство даже предложит вам увеличение зарплаты.

Выходные стоит посвятить наверстыванию несделанных дел за неделю. Составьте себе четкий план задач, которые вы должны выполнить. В воскресенье к вам могут прийти гости, поэтому заранее спланируйте себе этот день дома, рядом с родными.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 10 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Тельца

На этой неделе Тельцов ждет очень много работы. Вы буквально будете разрываться между работой и личными делами, впрочем, астрологи отмечают, что вы со всем справитесь. Не бойтесь просить о помощи близких людей.

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Руководство даст вам возможность проявить себя, поэтому постарайтесь не упустить шанс показать себя с лучшей стороны. Несмотря на загруженность, не забывайте делать себе перерывы и переключаться на второстепенные дела, так как если будете все время сосредоточены на чем-то одном, то можете быстро перегореть.

На выходных Тельцов ждет радостная весть от любимой половинки. Также в этот период рекомендовано планировать отпуск. Есть все шансы, что вы наткнетесь на хорошее предложение. Суббота – удачный день для покупок, впрочем подходите к ним с умом. Скупать все, что вам нравится, – не стоит.

Благоприятный день: 12 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Близнецов

Близнецам на этой неделе нужно обратить особое внимание на свою личную жизнь. Рядом с вами человек, который изо всех сил старается вам угодить и построить гармоничные отношения. Астрологи советуют вам внимательнее присмотреться к поступкам и сделать правильные выводы.

На работе и дома у вас может возникнуть много конфликтов. Астрологи не советуют вам держать весь негатив в себе, так как он может пагубно сказаться на вашем самочувствии. Даже если вы в чем-то правы и точно это знаете, наберитесь смелости все равно извиниться перед человеком, чтобы сгладить ситуацию.

Выходные удачны для размышлений над будущим. Если вы хотите приобрести в новом году квартиру или машину, хорошо подумайте над своими доходами и при каких условиях их можно увеличить. Вскоре вам предстоят глобальные перемены, поэтому готовьтесь к ним серьезно.

Благоприятный день: 9 декабря

Неблагоприятный день: 11 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Рака

Астрологи советуют Ракам на этой неделе уделить время семейным делам. За последний период у вас накопилось немало задач, которые надо решить. Неделя обещает быть благоприятной в финансовом плане. Все ваши проекты окажутся успешными и принесут вам немалый доход.

Период удачный для знакомств. Не бойтесь общаться с людьми, которых впервые видите. Вам нужно налаживать социальный контакт, поэтому любой разговор принесет вам пользу. Вероятно, в будущем эти люди могут стать вашими хорошими друзьями, или же просто добрыми приятелями.

Выходные пройдут достаточно вдохновенно и интересно. Вы будете находиться в хорошем настроении, поэтому проведете дни так, как всегда хотели. Воскресенье – отличный день для прогулок по вашим любимым местам.

Благоприятный день: 6 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Льва

На этой неделе Львов ждут приятные моменты в любовной сфере. Астрологи говорят, что вам желательно больше прислушиваться к своему партнеру. В целом неделю стоит посвятить добросовестному труду. Вас ждет много дел, но чем быстрее вы их сделаете, тем быстрее сможете отдыхать.

Середина недели удачна для командировок. Смена обстановки, другой город и новые люди подарят вам вдохновение и настроение для новых свершений. Жизнь может подарить вам некоторые изменения, к которым вы не будете готовы, впрочем астрологи отмечают, что они пойдут вам только на пользу, поэтому бояться их не стоит.

Не бойтесь брать на себя ответственность. Если вы что-то придумали и уже даже начали действовать – доведите это до конца. Сделайте это прежде всего для себя.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 11 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Девы

На этой неделе Девам надо быть особенно осторожными со своими вещами, особенно в общественном транспорте, так как можете столкнуться с мошенником. В отношениях с родными исключите упрямство, поскольку оно ни к чему хорошему не приведет.

Середина недели благоприятна для обучения и открытия чего-то нового. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени. Внутренне вы будете очень напряженными, поэтому вам нужно найти способ расслабиться.

Беспокойтесь о своем здоровье. Заботьтесь о своем иммунитете и тепло одевайтесь. Суббота удачна для начала нового дела. Если у вас давно было намерение что-то изменить в своей жизни – можете начинать уже делать первые шаги.

Благоприятный день: 6 декабря

Неблагоприятный день: 8 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Весов

Неделя удачна для новых знакомств и выгодных предложений. На ваш карьерный рост может повлиять человек, который долго работает с вами в компании. Начало недели удачное для освоения чего-то нового. Посвятите это время обучению и саморазвитию.

Весы весь период будут сконцентрированы на работе. У вас будут большие нагрузки, более широкие обязанности и новые дела, впрочем если вы все быстро освоите, то совсем скоро можно ожидать финансовое вознаграждение. Ваш опыт и идеи дадут неплохой результат.

В личной жизни все сложится хорошо. Вы поймете для себя несколько важных моментов, которые не позволят вам сделать неправильный выбор. На выходных можете планировать отпуск. Имеете все шансы выбрать по хорошей цене тур в теплую страну, или наткнуться на дешевые билеты.

Благоприятный день: 6 декабря

Неблагоприятный день: 8 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Скорпиона

Скорпионов ждет интересная и насыщенная неделя. У вас есть шанс исправить прошлые ошибки и вздохнуть с облегчением. На работе вас ждет успешный период. Все проблемы закончатся, поэтому вы сможете работать в спокойном темпе.

Астрологи говорят, что вам надо подумать над источником дополнительного дохода. Вполне возможно, что руководство даст вам подработку. Обращайте внимание на потребности детей. В последнее время вы слишком много своего времени уделяли работе и не слышали своих родных, пришло время исправлять ситуацию.

Выходные удачны для реализации планов. Отдых оставьте на вечер, а днем попробуйте сделать все, что не успели за неделю. Вполне вероятно, что в воскресенье исполнится ваше скромное желание, о котором вы постоянно думали. Многие задачи в этот период сдвинутся с мертвой точки.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 12 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Стрельца

На этой неделе у Стрельцов не предвидится проблем с финансами, впрочем могут появиться неожиданные затраты на решение вопросов, связанных с жильем. Не стоит ждать нового года, чтобы переехать в квартиру с лучшими условиями. Выделите время на поиски жилья уже сейчас.

Ваша любимая половинка может вас неожиданно удивить. Вполне вероятно, что она готовит для вас сюрприз, о котором вы даже не догадываетесь. Будьте на этой неделе активными: больше работайте, гуляйте, идите на контакт с коллегами или общайтесь с друзьями.

Постарайтесь никому не рассказывать о своих планах и целях, пусть это будет ваша маленькая тайна. Не забывайте звонить родителям или же по возможности, посещать их. Одиноким представителям знака стоит меньше думать о негативе. Все время отдавайте саморазвитию и не зацикливайте свое внимание на поиске второй половинки.

Благоприятный день: 7 декабря

Неблагоприятный день: 6 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Козерога

Козерогов ждет замечательный период, полный гармонии. Успех вас ждет на работе и в личной жизни. Все ваши желания под конец года начнут осуществляться. В понедельник ждите звонка от человека, с которым вы давно потеряли связь.

Ваше упрямство и упорство поможет вам решить все дела быстрее, чем вы думали. Астрологи советуют вам отбросить всее переживания и начать исполнять самые смелые желания. Во вторник вам может присниться плохой сон, однако не стоит о нем переживать, поскольку ничего дурного для вас он не предполагает.

На выходных будьте осторожными со спортом. Постарайтесь не перегружать себя физическими упражнениями. Не вымучивайте себя за один раз, лучше разбить одну длинную тренировку на несколько раз, пока не почувствуете в себе силы.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 10 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Водолея

Для Водолеев наступило идеальное время полного обновления. Вы наконец-то сможете избавиться от негативных мыслей, которые вас преследовали очень давно и отпустить ситуацию, которую вы не в силах изменить. Сделайте генеральную уборку в доме и избавьтесь от всего, что вам не нужно. Очистите пространство вокруг себя, чтобы в вашу жизнь вошло что-то достойное.

В течение недели у вас очень много встреч с коллегами и друзьями. Не отменяйте их, так как разговор с ними поможет вам раскрыть в себе потенциал. Вы с головой погрузитесь в новые идеи и планы, которые принесут вам огромное удовольствие.

Выходные удачны для физических нагрузок. Вы не сможете навредить организму, если все будете выполнять четко по инструкциям тренера. Вечера проводите за чтением книг и другой полезной литературы.

Благоприятный день: 12 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для Рыб

Рыб ждет изнурительная неделя. Кроме большого объема работы, вам придется уделить немало времени решению личных вопросов. Материальной помощи и моральной поддержки от любимого человека не ждите, делайте все сами и полагайтесь только на собственные силы.

На работе придерживайтесь дисциплины. Не стоит тратить время на социальные сети и пустые разговоры, поскольку вы лишь напрасно потратите ценное время. После рабочего дня можете переключаться на собственные задачи, которые также требуют от вас особого терпения и скрупулезности.

Во всем придерживайтесь золотой середины. Не унывайте и не торопите события, тогда все произойдет наилучшим для вас образом. Выходные посвятите семье, прогулкам с друзьями и маленьким жизненным радостям.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 9 декабря