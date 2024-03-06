Тельцы, такие плохие новости именно для вас. Старайтесь не погружаться в проблемы еще больше и не бойтесь обращаться за помощью. Подробнее расскажет LifeStyle 24 в своем ежедневном гороскопе.

Вред Магнитные бури в марте принесут много проблем 4 знакам зодиака: кто в списке

Телец

Тельцы март запомнят надолго. К сожалению, речь идет совсем не о хороших событиях. Сейчас у представителей этого знака зодиака очень плачевное моральное состояние. Астрологи говорят, что уже на выходных ситуация значительно ухудшится. Поэтому нужно подумать над тем, чтобы записаться на сеанс к психологу.

Вы еще в конце прошлого года заметили, что плохо себя чувствуете. Однако не обратили на это сильное внимание, а надо было. Старайтесь сейчас больше времени проводить с родными и друзьями. Они смогут немножко помочь вам справиться со всем, что навалилось. А уже через несколько дней их поддержка точно понадобится.

Дело в том, что случится очень непредсказуемая и стрессовая ситуация, связана с прошлым. Вернется человек, которого вы уже давно выбросили из жизни и попрощались. Он сильно навредит своим внезапным появлением. Астрологи настаивают, чтобы вы даже не планировали возобновлять общение. Однако такие мысли вполне могут появиться, несмотря на неприятные моменты, которые пережили с этим человеком.

Гороскоп для Тельцов