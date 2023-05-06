На 3 знака зодиака свалятся проблемы в ближайшее время: будьте готовы к испытаниям

Несколько знаков зодиака в ближайшее время будут вынуждены пройти испытания. На кого свалятся проблемы – узнайте ниже.

В последний месяц весны не будет везти Тельцам, Львам и Стрельцам, передает 24 Канал. Астрологи сообщают, что им следует быть более выносливыми и терпеливыми к поворотам судьбы.

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Телец

В мае на Тельцов свалятся проблемы в финансовой сфере. Представители этого знака зодиака могут ожидать долги и трудности с экономией. Астрологи советуют быть более осведомленными о построении бюджета.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Львов могут испытывать трудности в личной жизни. Ссоры с родными и второй половинкой могут оказаться неожиданным ударом. Но следует уметь выслушивать близких и находить общий язык.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Стрельцам в этом месяце не повезет в карьере и личностном развитии. Представителей этого знака может ожидать неожиданное предательство и основание от коллег. Не останавливайтесь на своем пути и докажите завистникам свою правоту.

Гороскоп для Стрельцов