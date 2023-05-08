Станет катастрофой: 3 знака зодиака, которым испортят жизнь до конца весны

Ваши токсичные друзья и коллеги могут испортить ваши планы и проекты этой весной. Астрологи назвали знаков зодиака, которым нужно быть особенно осторожными.

До конца весны следует быть осторожными Ракам, Весам и Стрельцам, передает 24 Канал. Вам всячески будут пытаться испортить жизнь, но не поддавайтесь.

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Рак

В этом месяце представителей Раков будут ужасно критиковать на работе. Токсические коллеги не будут проявлять уважения и внимательности, поэтому жизнь станет похожей на катастрофу. Астрологи советуют пропускать их слова мимо ушей и идти своим путем.

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Весы

Представители этого знака зодиака до завершения весны наконец-то обнаружат, насколько токсичны их друзья. Советы от них будут делать жизнь только хуже, а скользкие комментарии о внешности будут причинять боль. Астрологи советуют Весам изменить среду, если те не хотят испортить существование.

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Стрелец

Агрессивная и эгоистическая семья у Стрельцов будет особенно надоедливой к концу месяца. Они будут засыпать неуместными вопросами о детях и внешнем виде. Вместо "бить" в ответ, попробуйте отмежеваться от родных на время, чтобы не отравлять жизнь.

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