Главные неудачники: названы 2 знака зодиака, которым не повезет летом
Два знака зодиака будут находиться под ударом судьбы летом этого года. Их ждут неудачи и разочарования, говорят астрологи.
Летом удача для кого-то улыбнется, а от кого-то отвратится. Это может касаться двух знаков зодиака – Овнов и Дев, пишет 24 Канал.
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Овен
Лето может стать нелегким испытанием для вашей личной жизни. Могут начаться недоразумения со второй половинкой.
Астрологи советуют сохранять спокойствие и выдержку, не поддаваться манипуляциям. Сдержанность и контроль эмоций помогут успешно пройти это лето.
Гороскоп для Овнов
Дева
Лето этого года принесет некоторым представителям Дев проблемы на работе. Начальство может быть недовольно вашим трудом, а коллеги будут шептаться за спинами.
Любые поражения следует принимать с честью. Попытайтесь подумать о собственном деле и его реализации. Главное – не потеряйте уверенность в себе.
Гороскоп для Девы