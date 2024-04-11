Больше о том, как пройдет четверг у всех знаков зодиака, читайте в гороскопе LifeStyle 24. Делитесь прогнозом со своими близкими.
Вау После солнечного затмения: у кого из знаков зодиака осуществится самая заветная мечта
Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 11 апреля для Овнов
Овны сегодня встретятся со старым другом. Вам будет о чем поговорить: вспомните времена, когда поддерживали тесную связь, и узнаете о жизни друг друга сейчас, после стольких лет разлуки.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 11 апреля для Тельцов
Тельцы будут загружены работой, поэтому вообще забудут о личных проблемах. День пройдет в хлопотах, на ваши плечи ляжет много обязанностей.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 11 апреля для Близнецов
Близнецы наконец-то начали получать удовольствие от жизни. Все идет так, как вы хотели, трудности почти исчезли. Теперь можно подумать и о будущем.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 11 апреля для Раков
Раков сегодня ждет важный разговор. После него ваша жизнь поделится на "до" и "после". В начале, вероятнее всего, будет очень сложно это все переживать.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 11 апреля для Львов
Львы, сейчас вам необходимо полностью сконцентрироваться на карьере. Отложите личную жизнь в сторону на некоторое время, но не забывайте о ней совсем.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 11 апреля для Дев
Астрологи говорят, что Девам нужно сделать выбор. Уже некуда оттягивать, ситуация и так стала максимально запутанной.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 11 апреля для Весов
Весы стали очень неуверенными в себе. Прорабатывайте характер, избавляйтесь от тягот прошлого. Только так вы добьетесь успеха.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 11 апреля для Скорпионов
Скорпионы, ближайшие дни вы найдете еще одну работу. Поэтому пока не стройте никаких планов, ведь совсем не будет на них времени.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 11 апреля для Стрельцов
Стрельцам невероятно нравится внимание, и сегодня вы его получите. В один момент почувствуете себя звездой, которая зажигает сцену перед зрителями.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 11 апреля для Козерогов
Козероги сегодня проявят свое чувство юмора на максимум. Вы изрядно развеселите окружающих и сможете поднять всем настроение.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 11 апреля для Водолеев
Водолеи углубились в свои мысли. Вы пока не имеете ресурса, чтобы коммуницировать с окружающим миром. Нужно время, чтобы восстановить энергию и силы.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 апреля для Рыб
Рыбам этот четверг принесет много слез. Давно у вас не было такого напряженного дня. В это время не пренебрегайте поддержкой близких людей.