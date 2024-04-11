Больше о том, как пройдет четверг у всех знаков зодиака, читайте в гороскопе LifeStyle 24. Делитесь прогнозом со своими близкими.

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Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 11 апреля для Овнов

Овны сегодня встретятся со старым другом. Вам будет о чем поговорить: вспомните времена, когда поддерживали тесную связь, и узнаете о жизни друг друга сейчас, после стольких лет разлуки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 11 апреля для Тельцов

Тельцы будут загружены работой, поэтому вообще забудут о личных проблемах. День пройдет в хлопотах, на ваши плечи ляжет много обязанностей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 11 апреля для Близнецов

Близнецы наконец-то начали получать удовольствие от жизни. Все идет так, как вы хотели, трудности почти исчезли. Теперь можно подумать и о будущем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 11 апреля для Раков

Раков сегодня ждет важный разговор. После него ваша жизнь поделится на "до" и "после". В начале, вероятнее всего, будет очень сложно это все переживать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 11 апреля для Львов

Львы, сейчас вам необходимо полностью сконцентрироваться на карьере. Отложите личную жизнь в сторону на некоторое время, но не забывайте о ней совсем.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 11 апреля для Дев

Астрологи говорят, что Девам нужно сделать выбор. Уже некуда оттягивать, ситуация и так стала максимально запутанной.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 11 апреля для Весов

Весы стали очень неуверенными в себе. Прорабатывайте характер, избавляйтесь от тягот прошлого. Только так вы добьетесь успеха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 11 апреля для Скорпионов

Скорпионы, ближайшие дни вы найдете еще одну работу. Поэтому пока не стройте никаких планов, ведь совсем не будет на них времени.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 11 апреля для Стрельцов

Стрельцам невероятно нравится внимание, и сегодня вы его получите. В один момент почувствуете себя звездой, которая зажигает сцену перед зрителями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 11 апреля для Козерогов

Козероги сегодня проявят свое чувство юмора на максимум. Вы изрядно развеселите окружающих и сможете поднять всем настроение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 11 апреля для Водолеев

Водолеи углубились в свои мысли. Вы пока не имеете ресурса, чтобы коммуницировать с окружающим миром. Нужно время, чтобы восстановить энергию и силы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 11 апреля для Рыб

Рыбам этот четверг принесет много слез. Давно у вас не было такого напряженного дня. В это время не пренебрегайте поддержкой близких людей.