Больше о том, как пройдет четверг у всех знаков зодиака, читайте в гороскопе LifeStyle 24. Делитесь прогнозом со своими близкими.

Вау После солнечного затмения: у кого из знаков зодиака осуществится самая заветная мечта

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 апреля для Овнов

Овны сегодня встретятся со старым другом. Вам будет о чем поговорить: вспомните времена, когда поддерживали тесную связь, и узнаете о жизни друг друга сейчас, после стольких лет разлуки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 апреля для Тельцов

Тельцы будут загружены работой, поэтому вообще забудут о личных проблемах. День пройдет в хлопотах, на ваши плечи ляжет много обязанностей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 апреля для Близнецов

Близнецы наконец-то начали получать удовольствие от жизни. Все идет так, как вы хотели, трудности почти исчезли. Теперь можно подумать и о будущем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 апреля для Раков

Раков сегодня ждет важный разговор. После него ваша жизнь поделится на "до" и "после". В начале, вероятнее всего, будет очень сложно это все переживать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 11 апреля для Львов

Львы, сейчас вам необходимо полностью сконцентрироваться на карьере. Отложите личную жизнь в сторону на некоторое время, но не забывайте о ней совсем.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 апреля для Дев

Астрологи говорят, что Девам нужно сделать выбор. Уже некуда оттягивать, ситуация и так стала максимально запутанной.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 апреля для Весов

Весы стали очень неуверенными в себе. Прорабатывайте характер, избавляйтесь от тягот прошлого. Только так вы добьетесь успеха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 апреля для Скорпионов

Скорпионы, ближайшие дни вы найдете еще одну работу. Поэтому пока не стройте никаких планов, ведь совсем не будет на них времени.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 апреля для Стрельцов

Стрельцам невероятно нравится внимание, и сегодня вы его получите. В один момент почувствуете себя звездой, которая зажигает сцену перед зрителями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 апреля для Козерогов

Козероги сегодня проявят свое чувство юмора на максимум. Вы изрядно развеселите окружающих и сможете поднять всем настроение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 апреля для Водолеев

Водолеи углубились в свои мысли. Вы пока не имеете ресурса, чтобы коммуницировать с окружающим миром. Нужно время, чтобы восстановить энергию и силы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 апреля для Рыб

Рыбам этот четверг принесет много слез. Давно у вас не было такого напряженного дня. В это время не пренебрегайте поддержкой близких людей.