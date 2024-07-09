Близнецы, Скорпион, Стрелец и Водолей, приготовьтесь к тому, что вскоре ваша карьера помчится вверх со скоростью света, пишет LifeStyle 24.
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Близнецы
Вы почувствуете прилив энергии и получите приятные сюрпризы на работе, которые могут быть как финансовыми, так и другого характера. А настойчивость и ответственность помогут в карьерном росте.
Гороскоп для Близнецов
Скорпион
Руководство не хочет терять такого ценного сотрудника как вы. Поэтому вскоре ожидайте крутое предложение, которое в корне может изменить ваш статус в компании.
Гороскоп для Скорпионов
Стрелец
В последнее время вы слишком много работаете, но будьте уверены, что такие усилия обязательно повлияют на будущее. Ваша главная задача – не потерять пыл и продолжать двигаться в том же направлении.
Гороскоп для Стрельцов
Водолей
Звезды рассказали, что ваше руководство колеблется между двумя кандидатурами: вашей и близким коллегой по работе. Однако помните, что дружеские отношения – это хорошо, но для лучшего будущего стоит выбрать другие приоритеты.
Гороскоп для Водолеев