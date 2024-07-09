Близнецы, Скорпион, Стрелец и Водолей, приготовьтесь к тому, что вскоре ваша карьера помчится вверх со скоростью света, пишет LifeStyle 24.

Может заинтересовать Будет много романтики: 3 знака зодиака, которые уже на этой неделе отправятся в романтическое путешествие

Близнецы

Вы почувствуете прилив энергии и получите приятные сюрпризы на работе, которые могут быть как финансовыми, так и другого характера. А настойчивость и ответственность помогут в карьерном росте.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Руководство не хочет терять такого ценного сотрудника как вы. Поэтому вскоре ожидайте крутое предложение, которое в корне может изменить ваш статус в компании.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

В последнее время вы слишком много работаете, но будьте уверены, что такие усилия обязательно повлияют на будущее. Ваша главная задача – не потерять пыл и продолжать двигаться в том же направлении.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Звезды рассказали, что ваше руководство колеблется между двумя кандидатурами: вашей и близким коллегой по работе. Однако помните, что дружеские отношения – это хорошо, но для лучшего будущего стоит выбрать другие приоритеты.

Гороскоп для Водолеев