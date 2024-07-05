Можете быть именно вы: у кого уже в июле начнутся проблемы со здоровьем

Летний период не всегда исключает из своего списка возможность заболеть даже в самую большую жару. Некоторым придется уделить много внимания себе, чтобы уменьшить риск негативного влияния на здоровье.

Близнецы, Дева и Водолей, уже вскоре переутомление и нежелание достаточно заботиться о себе, проявятся в не лучших последствиях, пишет LifeStyle 24.



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Близнецы

Стоит быть осторожными с физическими нагрузками и избегать чрезмерного стресса, поскольку это может повлиять на общее самочувствие. Поставьте свое здоровье на первое место, чтобы не поддаваться излишнему риску.

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Дева

Рекомендуется уменьшить потребление соли и сладостей, а также избегать тяжелых физических нагрузок. Вашему организму нужны здоровое питание и крепкий сон.

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Водолей

Следует отказаться от алкоголя, кофе и соли. Обратитесь за консультацией к врачу, чтобы полностью проверить состояние организма. Также не желательно много находиться на солнце.

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