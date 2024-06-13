Будет много проблем: у кого уже в эти выходные начнется черная полоса в жизни

Часто так случается, что за приятными событиями наготове стоят те, которые способны разрушить жизнь в один момент. Однако любая ситуация делает нас сильнее и готовит к чему-то важному.

Близнецы и Рыбы, к сожалению, вам не повезет на этих выходных, ведь судьба уже дает знаки первых неприятных событий, передает LifeStyle 24.

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Близнецы

Из-за постоянного желания контроля возможен период неудач и трудностей. Приготовьтесь к конфликтам на работе и с близкими людьми. Сегодня ваша ситуация напоминает воздушный шарик, который должен взорваться с минуты на минуту.

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Рыбы

Ваше частое недовольство очень негативно влияет на атмосферу вокруг. Люди настолько устали от постоянного нытья, что могут изъявить желание перестать с вами встречаться. Попробуйте направить негативную энергетику в правильное русло, чтобы это не вредило другим. Кроме того, астрологи предостерегают не вестись на сомнительные акции и лотереи, это может угрожать вашим финансам.

Гороскоп для Рыб