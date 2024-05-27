Близнецы и Дева, вас на этой неделе можно назвать теми, кто поймал "птицу счастья" за хвост, пишет LifeStyle 24.

Обратите внимание 4 знака зодиака, которые уже на этой неделе получат дополнительную прибыль

Близнецы

Возможно, вы получите долгожданное повышение на работе или узнаете об успешном завершении важного проекта. В финансовых делах также ожидается стабильность и даже возможно неожиданное поступление дополнительных средств. В личной жизни все будет гармонично – поддержка близких и партнера придаст сил и вдохновения для новых свершений.

Гороскоп для Близнецов

Дева

На этой неделе вы получите отличные новости, которые кардинально улучшат настроение. В профессиональной сфере вас ждут успехи, возможно, даже предложение новой перспективной должности. В отношениях со второй половинкой будет царить романтика и гармония, возможны приятные сюрпризы от любимого человека. Не бойтесь открываться новым возможностям – неделя обещает быть чрезвычайно удачной.

Гороскоп для Девы