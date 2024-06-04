Близнецы, Скорпион и Рыбы, в жизни будут разные перипетии, которые ненадолго выбьют вас из привычного стиля жизни, пишет LifeStyle 24.

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Близнецы

Вас могут ожидать эмоциональные вызовы в июне из-за смены планет. Поскольку представители этого знака зодиака являются очень чувствительными, любые изменения или трудности в личной жизни могут вызвать печаль и беспокойство. Возможны проблемы во взаимоотношениях с партнером или семейные трудности.

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Скорпион

Этот месяц может принести ощущение подавленности из-за профессиональных или личных вызовов. Вы можете почувствовать дополнительный стресс и чувство одиночества. Важно найти время для отдыха и самовосстановления.

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Рыбы

Июнь может стать эмоционально тяжелым месяцем из-за ощущения путаницы и неуверенности. Рыбы могут чувствовать себя уязвимыми и склонными к меланхолии, что может повлиять на настроение и общее самочувствие.

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