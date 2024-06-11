Близнецы, Рак, Весы и Рыбы, начните уже сейчас прощаться с людьми, которые имеют статус токсичных, пишет LifeStyle 24.
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Близнецы
Чтобы достичь своих целей, нужно дистанцироваться от старых друзей и отношений, которые больше не соответствуют вашим желаниям и поставленному пути. Попробуйте распознать завистников и эмоционально негативных людей.
Гороскоп для Близнецов
Рак
Вам нужно пересмотреть близкое окружение, чтобы избежать непредсказуемых ситуаций и сосредоточиться на личностном развитии и карьере. Поддержка со стороны близких будет важной, но токсичные взаимоотношения могут помешать будущему успеху.
Гороскоп для Раков
Весы
Токсичные взаимоотношения не принесут ничего, кроме нервов, плохого настроения и ужасного состояния дел. Присмотритесь, ведь даже друзья детства могут совсем не по искреннему за вас радоваться.
Гороскоп для Весов
Рыбы
Избавьтесь от людей, которые завидуют вам, нагнетают ситуацию, а за спиной говорят неприятные вещи. Вам с ними точно не идти одним путем.
Гороскоп для Рыб