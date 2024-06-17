Может быть опасно: 2 знака зодиака, которым не стоит рисковать в июле
Сосредоточьтесь на планировании и стабильном развитии, откладывая рискованные шаги на более благоприятное время. Звезды пока не способствуют тому, чтобы прибегать к сложным шагам.
Весы и Скорпион, уделяйте внимание текущему состоянию дел без перспективы дальнейшего риска, передает LifeStyle 24.
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Весы
Июль может быть временем, когда рисковать особенно опасно. Неопределенность в работе и личной жизни может привести к непредсказуемым последствиям. Стоит избегать принятия важных решений без должного обдумывания.
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Скорпион
Несмотря на смелость и стремление к лидерству, в июле лучше сосредоточиться на стабильности и избегать больших изменений или рискованных инвестиций. Опасность неудач в этих сферах может быть высокой.
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