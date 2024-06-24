Овен, Рак и Водолей, обратите внимание на предостережения, и лучше обойдитесь на этой неделе без риска, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Импульсивность и желание быстро достичь результатов могут привести к опрометчивым решениям. Сосредоточьтесь на анализе ситуаций и избегайте необдуманных шагов.

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Рак

Вы можете чувствовать эмоциональное давление и неуверенность. Это не лучшее время для больших перемен или финансовых рисков. Сосредоточьтесь на стабильности и старайтесь избегать конфликтных ситуаций.

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Водолей

Представителям этого знака зодиака стоит быть осторожными с новыми начинаниями и крупными проектами. Непредсказуемые обстоятельства могут осложнить планы. Уделите больше внимания планированию и избегайте поспешных решений.

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