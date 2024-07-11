Кому в июле стоит воздержаться от поездок, чтобы не попасть лишний раз в беду

Звезды предсказали немало препятствий для отдельных знаков зодиака, которым надо перенести запланированные рабочие поездки или путешествия. Не стоит рисковать лишний раз, ведь неизвестно, какие последствия будут в будущем.

Рак, Дева, Весы и Рыбы, перенесите свои планы, ведь над вами зависла угроза, пишет LifeStyle 24.

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Рак

Из-за эмоциональных качелей и неопределенности на работе, вам стоит избегать больших расходов и лишних поездок. Важно сохранять спокойствие и рационально подходить к финансовым вопросам, ведь вскоре могут быть изменения в худшую сторону.

Гороскоп для Раков

Дева

Вскоре могут сорваться запланированные дальние поездки, что будет иметь негативное влияние. Стоит придерживаться традиционного подхода в делах и быть осторожными с путешествиями. Лучше поменять планы, пока не поздно.

Гороскоп для Девы

Весы

Представителям этого знака стоит избегать поездок, поскольку могут возникнуть проблемы с транспортом. Сама судьба даст знак, что лучше остаться дома.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Ваша невнимательность и рассеянность станут причинами того, что руководство останется недовольным результатами. Поэтому в таком состоянии лучше оставаться дома и подумать над тем, что нужно изменить.

Гороскоп для Рыб