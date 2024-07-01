Обратите внимание на детали: кому из знаков зодиака сегодня приснится вещий сон

Все чаще наши сновидения дают весомые подсказки, которые имеют целью помочь в ближайшем будущем. Не стоит равнодушно относиться к этому, ведь потом можно горько пожалеть.

Телец и Весы, попробуйте запомнить самые важные моменты сна, ведь только так сможете себе помочь, пишет LifeStyle 24.

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Телец

Во сне может осуществиться одна из самых заветных мечт, которая скоро станет реальностью. Астрологи рекомендуют обратить внимание на то, кто был рядом с вами в сновидении, что повлияло на результат и какие эмоции испытывали в самый главный момент.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Сегодняшний сон будет важным предостережением чего делать не стоит и почему следует отказаться от определенных намерений. Если прислушаетесь, то сможете повлиять на будущее и подготовить так называемую подушку, которая "смягчит падение".

Гороскоп для Весов