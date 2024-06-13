Может поубавиться доходов: 3 знака зодиака, которые скоро могут иметь проблемы на работе

В ближайшее время у некоторых могут возникнуть трудности с руководством. На это повлияют коллеги по работе и текущий результат выполнения поставленных задач.

Весы, Скорпион и Рыбы, примите во внимание взаимоотношения с коллегами и постарайтесь проявить себя, как профессионалы, пишет LifeStyle 24.

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Весы

При реализации замыслов стоит быть очень внимательными к тому, кто вам помогает и все ли идет так, как планировалось. Ведь из-за зависти других стоит готовиться к тому, что могут вставлять палки в колеса.

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Скорпион

Уже в ближайшее время возможен серьезный конфликт с руководством. Под угрозой окажется заработная плата, которую захотят уменьшить. Попробуйте доказать, что такое мнение ошибочно.

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Рыбы

На работе возможны сложные моменты, которые потребуют внимания и осторожности, особенно в решении коммерческих вопросов. Готовьтесь брать на себя большую ответственность.

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