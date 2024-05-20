2 знака зодиака, для которых скоро наступят несчастливые дни
20 мая 2024, 21:00Читати новину українською
К сожалению, совсем скоро у нескольких знаков зодиака начнется черная полоса в жизни. Однако этот период продлится не долго.
Овен и Лев, придется принять вызов судьбы и приложить усилия, чтобы побороть проблемы, пишет LifeStyle 24.
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Овен
Не расстраивайтесь раньше времени, ведь в ваших руках есть все возможности, чтобы как можно быстрее преодолеть трудности. Стоит лишь не сомневаться в себе.
Гороскоп для Овнов
Лев
Обратите внимание на состояние своих дел на работе. Есть вероятность, что руководство не очень довольно вашей эффективностью. Готовьтесь к серьезному разговору, который может перерасти в скандал.
Гороскоп для Львов